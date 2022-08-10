Взрывы в Крыму: почему это унижение Кремля и начало новой фазы войны

Взрывы, прозвучавшие во вторник, 9 августа, во временно оккупированном Крыму, в районе села Новофедоровка Сакского района, на военном аэродроме и складе россиян, продолжают оставаться топ-темой. Уже отметились заявлениями представители Офиса президента Михаил Подоляк и Алексей Арестович. Выдало пост-троллинг по этому поводу Минобороны Украины. Институт изучения войны (ISW) пишет, что Кремль не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Крыму, потому что это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО, как уже произошло с потоплением российского крейсера "Москва". Как оцениваете прозвучавшие заявления и сам факт взрывов? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

ВСУ продемонстрировали, что оккупированная территория Крымского полуострова больше не является для оккупантов безопасной

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский поясняет:

"Атака на военный аэродром в Новофедоровке с которого оккупанты, в том числе, осуществляли взлеты с последующими ракетными атаками территории Украины ознаменовало очередной этап войны. Этап, в котором оккупационные войска на территории Крыма уже не могут чувствовать себя в глубоком тылу. На очереди аэродром в Джанкое, Ислам-Тереке (Кировское), Севастополь, Сарабузе (Спате: Гвардейском), Феодосии и другие крымские территории, на которых оккупанты разместили свои вооруженные силы".

Юрий Смелянский акцентирует, что окупированная территория Крымского полуострова использовалась на протяжении 8 с лишним лет войны как база для размещения, переформирования оккупационных войск, развития военной инфраструктуры для облегчения ведения войны против Украины.

"ВСУ продемонстрировали, что оккупированная территория Крымского полуострова больше не является для оккупантов безопасной. Что ВСУ обладают средствами поражения, которые делают территорию оккупированного Крыма очень и очень опасной для оккупантов, – отмечает эксперт. – Это первый сигнал. И все последующие атаки на военные объекты оккупантов будут сигнализировать по нарастающей для них, что пора покидать оккупированную территорию украинского Крыма".

"Хлопок" в Сакском районе демонстрирует – деоккупация юго-восточных регионов Украины от "русского мира" — это реальная возможность

По мнению кандидата политических наук, полэксперта Дмитрия Гаврилюка, "хлопки", которые имели место быть в Новофедоровке на военном аэродроме, хорошая новость, даже если Офис президента Украины решил на этом хайпануть.

"Если серьезно, то удивлен, что роспропаганда не назначала виновными в инциденте вездесущие украинские диверсионно-разведывательные группы, ненавистный для россиян полк "Азов". Нужно понимать, что назначить виновниками "хлопков" американские "Хаймарсы", непосредственно ВСУ или даже турецкий "Байрактар" было бы для россиян мягко говоря "не камильфо" и уничтожило бы легенду о "Крыме как неприступной крепости и сверхсовременном российском ПВО", – поясняет эксперт.

Он не исключает, что инцидент во временно оккупированном украинском Крыму мог быть срежиссирован россиянами для внутреннего потребителя, чтобы, создав форс-мажорную ситуацию объяснить свой (но уже срежиссированный ВСУ) уход с Херсонской области в результате ожидаемого контрнаступления украинской армии.

"Иначе как логично объяснить активизацию условной политики "кнута" на временно оккупированной Херсонщине, где оккупанты больше начинают унижать украинских граждан, – аргументирует Дмитрий Гаврилюк. – Это как-то не по макевиалински, когда надо наоборот силой пропаганды и социального популизма подкупить местное население, предоставив последнему то, что оно не имело при предыдущей власти. Что мы видим? Украинский малый и средний бизнес загоняют в налоговое и законодательное поле России, украинских патриотов физически преследуют, доступ к информационному контенту ограничивают (но кто умеет пользоваться VPN, тот сможет читать и смотреть украинское, быть на связи с Украиной)".

Наконец, продолжае эксперт, инцидент реально (но об этом мы узнаем после украинской победы) мог быть срежиссирован и ВСУ, исходя из военно-стратегической точки зрения.

"Ведь истребители с этого аэродрома были исполнителями многочисленных авиаударов по разным целям в Украине, как военным, так и гражданским. Соответственно для ВСУ принципиально нанести удар по источнику потенциальной угрозы как для личного состава армии, так и гражданского населения, – поясняет Дмитрий Гаврилюк. – Сопутствующий результат этой версии в том, что "хлопок" в Сакском районе демонстрирует – деоккупация юго-восточных регионов Украины от "русского мира" это не призрачная перспектива, а реальная возможность. И ВСУ приближает ее по мере своих возможностей, поставок Западом современного вооружения и, что немаловажно, политической воли украинской власти".

Ситуация перевернулась – рефлексировать уже пришлось РФ, и она с этим не справилась

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что ситуацию с взрывами в Сакском районе можно кратко описать перефразом известного выражения израильского премьера Голды Мейер касательно Израиль и ядерное оружие: "Конечно же, у нас нет ракет дальностью 300 км, но если нужно, то аэропорт в Новофедоровке взорвется".

Михаил Чаплыга напоминает, что был один из тех, кто призывал "перевернуть доску" – нанести удары по военной инфраструктуре врага в оккупированном Крыму.

"Почему Крым? Потому, что это "болевая точка" РФ, это наша конституционная территория и военные цели там легитимны, а россияне считают Крым своим. В чем суть? В том, чтобы выбить у РФ инициативу и поставить ее в рефлексивную позицию. До этого Россия постоянно новыми, еще более чудовищными преступлениями и шантажом ставила в рефлексию весь мир – пока цокали языками о совершенном преступлении и думали, как рефлексировать, РФ совершала новое и еще более чудовищное. Теперь рефлексировать пришлось РФ. И она с этим не справилась", – считает эксперт.

По его словам, не так важно – кто и, как причастен к событиям в Новофедоровке. Важно, что об этом думают в РФ, Украине и мире.

"А общественное мнение практически единогласно понимает, что взрывы там – это публичное унижение РФ, продемонстрировавшее "дырявость" ее ПВО, неспособность защитить себя, если война переходит на ее территорию, – акцентирует Михаил Чаплыга. – Сейчас Россия пытается одной рукой списать всй на "пожарную безопасность" (т.е. разгильдяйство в армии), а второй – кивает на опыт Китая в Тайваньском кризисе и намекает, что ответ, мол, будет потом. Уже не будет. Потому, что Китай сразу отрефлексировал и признал заход США на свою территорию, а российская власть, военное руководство молчали-молчали, а потом выдавили из себя "пожарную безопасность". Это лишь превратило их в посмешище – и перед миром, и перед собственными гражданами, которые устроили паническое бегство из Крыма, рассылая по дороге кадры взрывов".

По мнению эксперта, любой "ответ" РФ теперь будет либо подтверждением предыдущего вранья, либо не будет публично и дипломатично привязан к событиям в Сакском районе. Т.е. – минус в обоих вариантах.

"С моей точки зрения, многое изменилось для РФ с момента взрывов в Новофедоровке. Это как лавина – она всегда начинается "вдруг" с предшествующего "незаметного" треска тоненькой ветки", – констатирует Михаил Чаплыга.

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