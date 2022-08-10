В США назвали причину, по которой Россия не обвинит Украину во взрывах в Крыму

Как передает портал "Комментарии", спикеры Кремля, а также штатные пропагандисты даже не пытались привязать взрывы на авиабазе в Новофедоровке с украинской стороной. Такая позиция россиян имеет свое объяснение, уверены военные специалисты Института изучения войны (ISW). Все дело в том, что, если бы россияне начали обвинять Украину в ударах по Крыму, то тем самым они бы признали неэффективность своей системы ПВО. Похожая история уже была с потопленным крейсером "Москва".

Взрыв. Фото: из открытых источников

В ISW обращают внимание на тот факт, что на военном объекте одновременно прозвучало несколько взрывов, что само собой исключает версию, которую активно распространяют россияне о случайном пожаре. В то же время это еще больше подтверждает возможность как диверсии, так и дальнобойного ракетного удара.

Американские аналитики не исключают, что для того, чтобы нанести удар по наземным целям в Крыму ВСУ могли модифицировать свои ракеты "Нептун". При этом эксперты сразу же обратили внимание на то, что у них на сегодняшний день нет подтверждённых данных такой гипотезы.

Читайте на портале "Комментарии" — ВСУ начнут планомерное уничтожение врага: эксперт озвучил важный прогноз до конца недели. Все будет зависеть от того, удастся ли украинской армии сдержать оборону, после чего планомерно перейти к уничтожению противника.

Также издание "Комментарии" сообщало – жители Крыма в панике – 9 августа прогремела серия взрывов на военном аэродроме в оккупированной Новофедоровке.





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