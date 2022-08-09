ВСУ начнут планомерное уничтожение врага: эксперт озвучил важный прогноз до конца недели

Время начало работать не на стороне России, а на стороне Украины. Если до конца недели россияне не начнут наступательную операцию, то ВСУ начнут планомерное уничтожение войск противника на правом берегу Днепра. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в Telegram высказал известный военный эксперт Олег Жданов.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Жданов уверен, что сейчас разворачивается стратегическая игра: кто кого перетянет.

Эксперт считает, что Украина впервые за время этой полномасштабной войны пытается навязать противнику свои правила. Ведь именно украинская армия заставила россиян корректировать свои планы и оперативно перебрасывать с востока на юг свои войска. Россия решила тоже действовать хитро – пытается показывать, что своей ударной группировкой она готова наступать на юге и в то же время хочет оттянуться ВСУ на север. Именно поэтому россияне пытаются показывать, что они наступают на Донбассе, хотя там резервы россиян на исходе.

Олег Жданов считает, что многое решится от того, удастся ли украинцам удержать оборону на Донбассе, не отправляя туда подкрепление. У России на реализацию ее плана не так много времени – до конца недели. Если до конца недели россияне не переиграют украинцев и не начнут наступление, украинская армия начнет планомерную ликвидацию оккупантов на правом берегу Днепра.

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