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В США объяснили, почему не дают столько систем HIMARS, сколько просит Украина

HIMARS не вошли в новый пакет военной помощи Украине от США

сегодня, 15:25 comments1256
Автор:

Кравцев Сергей
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Ракетные системы HIMARS используются для того, чтобы наносить точечные удары. В США считают, что Украине не нужно поставлять сотни таких систем, а лишь обеспечить непрерывные поставки боеприпасов к ним. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил на брифинге замглавы Пентагона Колин Каль.

В США объяснили, почему не дают столько систем HIMARS, сколько просит Украина

РСЗО HIMARS. Фото: Генштаб ВСУ

В США считают, что поставка 16 систем HIMARS – это уже достаточно для Украины, потому как этого количества достаточно, учитывая ту обстановку на фронте, которая есть. Украинская армия использует HIMARS для точечных ударов по военным целям. Все, что нужно украинцам – это непрерывные поставки боеприпасов к HIMARS.

Вместе с тем Колин Каль отметил, что Украину поддерживают не только США, Британия и Германия, как союзники Киева, также обязались поставить Украине по три схожих с HIMARS систем – M270 и MARS II соответственно.

Каль проинформировал, что в новом пакете поставок Украина получит ракеты к HIMARS. Они нужны ВСУ, чтобы оперативно лишать захватчиков узлов командования и управления, разбивать центры обеспечения и логистики, ключевые радарные системы. 

В США констатируют, что после появления в Украине HIMARS россияне начали действовать намного осторожнее. Во-первых, замедлилось само наступление. Во-вторых, россиянам пришлось перемещать тылы вглубь, чтобы ВСУ не могли их достать.

Колин Каль подытожил, главное сейчас оперативно поставлять украинским военным боеприпасы, чтобы они могли продолжать оборонительную войну.

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