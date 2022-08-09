У Зеленского рассказали, почему в украинской армии потери уменьшились в три раза

Ежедневные потери украинских защитников сократились в три раза по сравнению с началом июня. Тогда они составляли 100-200 военнослужащих в сутки. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью изданию BBC.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Михаил Подоляк отметил, что, по его мнению, цифры сократились приблизительно в 2,5-3 раза.

"Я думаю, что где-то 30-50 человек. Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно", — заявил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что более реальной картиной о потерях среди украинских бойцов владеет Генштаб ВСУ. При этом Михаил Подоляк высказал мнение, что потери украинского войска увеличивались в связи с переходом во второй этап войны.

По словам советника главы ОП, когда началась жестокая артиллерийская война, позиции украинских военных россияне буквально засыпали снарядами. В итоге, украинская армия несла большие потери.

Также Михаил Подоляк высказал свое мнение, почему сегодня потери среди украинских защитников сократились в разы. Во-первых, это произошло из-за того, что воины ВСУ очень профессионально отработали по логистическим центрам противника. Во-вторых, российская армия начала передислокацию по всей линии фронта. Ну, и, в-третьих, ВСУ уже хорошо изучили тактику россиян и стали более мобильными и начали более эффективно использовать оборонительные средства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия изо всех сил пытается удержать занятые рубежи и остановить наступление ВСУ на Слобожанщине. В Генштабе рассказали куда враг старается бить.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия больше не допустит США к инспекциям своего ядерного оружия: в МИД РФ сделали заявление.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!