Россия пытается удержать занятые рубежи и остановить наступление ВСУ: в Генштабе назвали направление

На Слобожанском направлении российские войска пытаются навязывать украинским защитникам бой, чтобы помешать ВСУ продвигать вперед и освобождать новые территории. На этом участке фронта россиянам поставлена задача удержать ранее занятые позиции и остановить наступление ВСУ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в официальной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Обстрел. Фото: из открытых источников

Тем временем на Харьковском направлении оккупанты осуществили огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Дуванка, Прудянка, Дементьевка, Питомник, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Байрак, Старый Салтов, Базалеевка, Коробочкино, Андреевка, Меловое, Чугуев и Чепель. Вел воздушную разведку БПЛА. Нанес авиационный удар вблизи верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.



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