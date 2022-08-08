Война в Украине: чего ждать на фронте ближайшие дни-недели – есть ли шанс на переговоры

Горячая фаза войны в Украине продолжается. Как в обозримом будущем может развиваться обстановка на фронте? Кто, где и почему может наступать? Есть ли вероятность переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В течение ближайших дней, недели максимум, что-то на фронте точно произойдет

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что сложившая на фронтах обстановка делает возможным наступление как с одной, так и с другой стороны.

"Как и прогнозировалось уже не один раз, это может быть на юге – Херсонская и Запорожская области. Цель россиян – до 11 сентября, даты так называемого "референдума", как минимум – удержать захваченные территории, как максимум – захватить полностью Херсонщину и Запорожчину. Но думаю, что с программой максимум оккупанты не справятся. Так что планы корректируются. И теперь агрессор, похоже, решил ограничиться границами так называемой Таврической губернии (времен Российской Империи), которая располагалась на части нынешних Херсонской и Запорожской областей", – поясняет эксперт.

Не исключены, по его мнению, также интенсивные обстрелы территорий на севере, попытка наступления оттуда, чтобы отвлечь наши силы с юга.

"На юге россияне организовали новые батальонно-тактические группировки (БТГ). Кажется, два с половиной десятка. Идет окапывание в захваченных городах. То есть, готовятся или демонстрируют нам, что наступление ВСУ будет сопряжено с большими потерями. К тому же, тут есть и гуманитарная составляющая. Это – наша земля, мы не будем при попытке освобождения тех или иных городов бить со всех стволов, как это делают россияне при захвате украинских городов. Мы не используем тактику выжженной земли. Мы бережем и наших гражданских, и наших военных. В отличие от россиян. То есть, наши армии используют совершенно разные принципы", – подчеркивает Павел Жовниренко.

Он акцентирует, что первый этап, первая маркерная точки – 11 сентября. И прогнозирует, что в течение ближайших дней, недели максимум, что-то на фронте точно произойдет. То ли мы пойдем вперед, то ли россияне. На данный момент вероятность 50 на 50, считает эксперт.

"Если говорить о Донбассе, там продолжается и продолжится наступление оккупантов с тактикой выжженной земли. Идут массированные бомбардировки, а потом уже на фактически уничтоженные позиции, оставленные ВСУ, входят силы противника, – рассказывает Павел Жовниренко. – Что касается переговоров, то сейчас их с РФ быть не может – ни о перемирии, ни о мире. Победа или смерть – других вариантов у Украины нет".

Ни одна из сторон пока не исключает переговоров, как таковых

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, военный эксперт Дмитрий Снегирев размышляет так:

"На мой взгляд, основным местом действия в ближайшее время будет не Херсонское направление, как думают некоторые, а Донецкое. Что связано с выполнением второго этапа так называемой "спецоперации". А именно – установление россиянами контроля за Донетчиной и Луганщиной в их административных границах. На это будут брошены все силы. Выход на Бахмут, Краматорск, Славянск – первостепенная сейчас для агрессора задача. Соответственно, главный упор будет сделан на Донецком направлении и, как его составляющей, Харьковском – продвижение Изюмской группировки противника в направлении Славянска и Барвенково".

Что касается передислокации на юге (Херсонская область особенно), по мнению Дмитрия Снегирева, это отвлекающий маневр российской армии.

"Считаю, что данное направление для РФ не является приоритетным в наступательном смысле, – отмечает он. – Стягиванием туда сил и средств оккупанты просто хотят остановить контрнаступательные действия ВСУ. Потому что такое продвижение имело бы даже не столь военный, сколь политический эффект – особенно после анонсирования данного контрнаступления (с освобождением территорий Херсонской и Запорожской областей) президентом Украины и представителями Генштаба ВСУ".

Комментируя вероятность мирных переговоров, Дмитрий Снегирев обратил внимание на заявления Зеленского, Путина и выступающего посредником турецкого лидера Эрдогана, согласно которым никто не исключает пока переговоров как таковых.

"Ключевое – повестка дня. Что именно будет предложено в качестве элементов политического торга, – поясняет эксперт. – Если территориальные уступки – позиция Украины однозначна. Мы на такие уступки не пойдем. Плюс — фактором, который повлияет на возможность переговоров, может стать проведение оккупантами псевдореферендумов. И тут мы, опять же, имеем четкое заявление Зеленского – в случае каких-либо так называемых "референдумов" , переговоры о мире станут вообще невозможны".

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