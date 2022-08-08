Россияне готовят массовую депортацию украинских детей: названа область

После захвата большей части Луганской области российские оккупанты взялись за детей, которые остались на территории захваченного региона. Для этого на территорию области приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ". В планах врага в самое ближайшее время вывезти в Россию около 100 детей. Как передает портал "Комментарии", об этом в Телеграмм сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Дети. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины отметил, что россияне не оказались от своих планов по геноциду украинского народа. И депортация детей украинцев – это один из элементов масштабного плана России по искоренению украинской нации. Россия к этому подходит планомерно. На захваченных территориях начинает бороться со всем украинским, лишать Украину ее будущего.

По словам Сергея Гайдая, первым делом оккупанты на захваченных территориях берутся за мужчин, которых массово мобилизуют и отправляют на "передок", затем берутся за детей, которых просто вывозят в Россию. Россияне считают, что не стоит тратить деньги на финансирование интернатов, не хотят вкладывать финансы в детей, считают, что проще вывезти их.

Гайдай отметил, что параллельно российские войска усиливают наступательный потенциал на Луганщине. Они продолжают стирать с лица земли дома, разрушая судьбы людей.

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