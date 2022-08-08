ВСУ подтвердили новые удары по Антоновскому и Каховскому мостах

Ночью украинские военные "отработали огневой контроль", есть результаты и попадания в частности по Антоновскому и Каховскому мостах. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Антоновский мост. Фото: из открытых источников

Спикер пресс-центра рассказала, что украинской армии удалось нанести удары по целому ряду объектов оккупантов на юге Украины. Эти удары оказались весьма удачными и есть достаточно точные попадания, в частности, как по Антоновскому, так и по Каховскому мостах.

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток, на этом направлении. Он имеет свои результаты, он имеет попадания — достаточно серьезные — как по Антоновскому, так и по Каховскому мостах", — отметила она.

Гуменюк уточнила, что украинские защитники оставили российских оккупантов без несколько вражеских баз с боеприпасами. При этом Наталья Гуменюк уточнила, что ВСУ пока что уточняют, какие объекты поразили бойцы ВСУ, а, какие были уничтожены народным сопротивлением, поскольку партизанское движение на юге страны набирает обороты.

Сами же оккупанты признали удары по Антоновского мосту и заявили, что вследствие них "повреждена техника строителей". Именно поэтому они не могут продолжать ремонтные работы на мосту и не могут возобновить полноценное движение через Днепр.

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