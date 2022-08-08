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ВСУ ударили HIMARS по пунктам оккупантов в Мелитополе: подробности

Ночью HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе, 100 убитых

сегодня, 08:40 comments1340
Автор:

Кравцев Сергей
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В ночь на 8 августа украинские защитники нанесли мощные ракетные удары HIMARS по пунктам временной дислокации российских войск на промышленных площадках в Мелитополе.  Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

ВСУ ударили HIMARS по пунктам оккупантов в Мелитополе: подробности

РСЗО HIMARS. Фото: Генштаб ВСУ

Градоначальник Мелитополя отметил, что удар был ювелирно точным. Потому после удара ВСУ рашисты обнаружили, что у них много уничтоженной военной техники. Кроме этого, те российские военные, которые отдыхали во временных казармах, уже больше не будут угрожать украинскому народу. Больше 100 россиян удалось ликвидировать. Также многие получили ранения. 

"По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada", — отметил Федоров.

Федоров также проинформировал, что Россия значительную часть ПВО решила бросить на усилении позиций своих войск в Херсоне. Туда была переброшена большая часть, которая находилась во временно оккупированном Мелитополе.

Мэр уточнил, что ночь с 7 на 8 августа удалась очень удачной для украинской армии. Произошедшее в очередной раз показало, что с теми средствами ПВО, которые есть у россиян они фактически беззащитны перед американскими HIMARS. Главный вывод из этого всего – анонс скоро контрнаступления на юге Украины, включая с мелитопольским направлением совсем скоро осуществится.

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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/366
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