Переговоры Путина и Эрдогана: о чем договорились – есть ли причина переживать Украине

В Сочи состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые длились более 4 часов. Среди прочего договорились о частичной оплате в рублях поставки российского газа в Турцию, и о дальнейшем развитии отношений. Какие выводы можно сделать по результатам этих переговоров? Что могло остаться за кулисами? Почему это важно для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Украинской дипломатии следует проявить филигранное мастерство с тем, чтобы организовать уже в ближайшее время встречу президентов Зеленского и Эрдогана

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"На первый взгляд, в Сочи мы потеряли надежного партнера. Однако это не так. В украинско-турецких отношениях ничего не изменилось. А вот, почему президент Турции Эрдоган принял решение полететь к путину, да еще и в Сочи, да еще через 2 недели, после переговоров с ним в Тегеране, нужно внимательно разобраться".

По мнению эксперта, речь идет не об изменении позиции Турции, а об определенной инвентаризации отношений между Анкарой и москвой на шестом месяце горячей фазы российско-украинской войны. Необходимость для этого, уверен он, назрела уже давно.

"Во-первых, – поясняет Вадим Трюхан, россия является давним и традиционным торгово-экономическим и технологическим партнером Турции. Так, в 2021 году объем товарооборота с ней в Турции составил более 33 млрд долл. США. Для сравнения, с Украиной в 4 раза меньше. Кроме того, россия, практически за свой счет, строит АЭС в Аккуе, которая, после ее запуска, должна производить более 10% электроэнергии, нужной туркам. Также россия выстроила очень выгодный для Турции "Южный поток" и поставила турецкой армии зенитно-ракетный комплекс С-400. Следовательно, терять такого партнера президент Эрдоган позволить себе вряд ли может. Особенно накануне скорых выборов, которые для него могут стать определенным вызовом, учитывая социально-экономические проблемы, с которыми приходится сталкиваться Анкаре в последнее время. Во-вторых, Турция добилась серьезного политического успеха, смодерировав заключение так называемых "зерновых соглашений". Эрдоган, очевидно, намерен закрепить этот успех и попытаться мультипликировать этот успешный, по крайней мере, с точки зрения национальных интересов Турции, кейс на другие сферы. В первую очередь металлургию. В-третьих, учитывая фактическое списание в утиль "Северного потока-2", пробуксовку "Северного потока-1" и нежелание путина транзитировать газ по территории Украины, у Турции появился шанс на то, чтобы стать фактически эксклюзивным партнером россии в газовой сфере. Не важно – сейчас или же в послевоенном мире, который, рано или поздно, наступит".

Следовательно, продолжает эксперт, визит Эрдогана в россию – это логическое продолжение внешней политики, направленной на обеспечение гегемонии Турции в черноморском регионе и повышение ее роли как мощного геополитического игрока.

"Является ли угрозой для Украины нынешнее перезаключение отношений Турции с россией? Пока еще нет. Ведь, по крайней мере, о поставках оружия, в том числе БПЛА "Байрактар", речь не идет. Хотя о чем говорили они за закрытыми дверями – мы точно не знаем, – отмечает Вадим Трюхан. – В то же время, это предупредительный звоночек для нас. Экономические интересы государств с большими геополитическими амбициями никто не отменял".

Эксперт напоминает, что за три недели до полномасштабного вторжения россии в Украину, в Киеве было подписано долгожданное соглашение о зоне свободной торговли с Турцией.

"Если мы не хотим потерять Турцию как надежного партнера, данное соглашение следует выполнить на все 100%! Но для этого Украина должна создать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса в нашей стране. Даже невзирая на войну, – подчеркивает Вадим Трюхан. – Перебить те объемы Турции, которые у нее есть с россией, в краткосрочной перспективе, нам не под силу. Но хотя бы сократить разницу – мы должны. А еще украинской дипломатии следует проявить филигранное мастерство с тем, чтобы организовать уже в ближайшее время личную встречу президентов Зеленского и Эрдогана. Телефонного разговора будет мало, пора лидерам посмотреть в глаза друг другу и сверить часы. Ведь для Турции Украина нужна в качестве сильного партнера в регионе, а не как хромой утенок, раздавленный путинской россией, которой Турция, по большому счету, не доверяла никогда. Турки всегда рады использовать россиян в своих интересах. Однако быть зависимыми от них – ни при каких обстоятельствах".

Эрдогану нужна новая операция в Сирии, а для нее – в той или иной степени – нужен, как минимум, нейтралитет россии

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев предполагает, что за кулисами встречи, скорее всего, остались разговоры о ситуации в Сирии.

"У Эрдогана в следующем году выборы – и ему хотелось бы максимально использовать "курдский вопрос" в своей предвыборной кампании. Продемонстрировать, что он первый президент Турции, который решил этот вопрос. Для этого ему нужна новая операция в Сирии. А для нее – в той или иной степени – нужен, как минимум, нейтралитет россии, – поясняет эксперт. – Между тем, представители Курдской рабочей партии каких-то пять лет назад спокойно приезжали в Москву".

Что касается темы газа, то, по мнению Руслана Бизяева, в той или иной степени, россия постарается войти на турецкий рынок, выкупив часть акций нефтеперерабатывающих заводов и газовых хабов. Чтобы таким образом избежать санкций Евросоюза, реализовать формулу Стамбул+ (по типу Роттердам+). Когда фактически российские газ и нефть будут продаваться как нейтральные – к примеру, турецкие. Плюс – атомная энергетика, в чем уже заинтересована Турция.

"Для нас это тревожный звоночек, – уверен эксперт. – Потому что мы теряем доходы, по нашей газотранспортной системе (ГТС) идет всё меньше газа. Между тем, в этом сезоне ЕС нужно срочно решить проблему физического объема газа, особенно для промышленности. Турция – это, прежде всего, поставки газа в Южную Европу – Балканы, Болгария, Греция. В перспективе – Италия, Испания".

Сейчас, считает Руслан Бизяев, сложилась уникальная ситуация, когда к сезону Европа может получить газ лишь по двум веткам – "Южному потоку" и украинской ГТС.

"Ситуация с турбиной для "Северного потока-1" зависла. "Северный поток-2" никто запускать не собирается. И в таких условиях наша ГТС становится золотой. И это серьезный аргумент Украины относительно активизации усилий (и наших, и партнеров) для прекращения войны, – подчеркивает эксперт. – Думаю, не даром президент Зеленский такое огромное внимание уделяет важности сохранения и усиления санкций против РФ. Теперь с интересом будем наблюдать за реакцией европейских потребителей газа. Особенно Южной части Европы. Условно говоря, повторится ли там венгерский вариант (мы поддерживаем Украину, но газ покупаем у РФ, причем по "Южному потоку", причем готовы рассчитываться рублями) или нет. Как на это отреагируют США, Британия и ЕС? Поймут ли они эту игру? И дадут ли понять, что этот газ всё равно российский? Или закроют глаза, сделав вид, что ничего страшного не происходит. Формально санкции соблюдаются…".

Читайте также на портале "Комментарии" — успех "зернового коридора" на фоне нового шантажа Путина: о чем говорит заявление Зеленского.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!