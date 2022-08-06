Китай ответил США на визит Пелоси: к чему приведет спор двух держав – какие есть риски для Украины

Китай прекращает сотрудничество с США в нескольких ключевых областях, включая изменение климата, военные переговоры и усилия по борьбе с международной преступностью. Кроме того, согласно данным США, Китай увеличивает свой ядерный арсенал в три-четыре раза. О чем говорит происходящее? К чему всё это может привести? Как отразится на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Флаги Китая и США. Фото: из открытых источников

КНР не устраивает военная стабильность, основанная на гегемонии Северной Америки и Северной Евразии

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик считает, что в нынешнем информационном потоке, касающемся проблем взаимоотношений между двумя геоэкономическими и геополитическими гегемонами – США и Китаем, соединились ссылки на два разнородных, точнее разноуровневых процесса.

"Так, заявления замминистра обороны США Колина Каля о том, что КНР интенсивно наращивает свой ядерный арсенал (якобы в три-четыре раза) и соответствующие сожаления Пентагона по этому поводу являются отражением естественного процесса постоянного и динамичного роста общего потенциала Китая в его соревновании с другими военно-политическими и экономическими центрами современного многополярного мира и укрепления влияния КНР на мировую политику. Упоминания вышеуказанным высокопоставленным чиновником военного ведомства США об отсутствии у Китая готовности обсуждать вопросы стратегической стабильности, лишний раз свидетельствуют о понимании американским руководством того факта, что КНР не устраивает военная стабильность, основанная на гегемонии Северной Америки и Северной Евразии", – поясняет эксперт.

А сообщения о том, что Пекин прекращает сотрудничество с США в ряде важнейших для США сфер – прежде всего по проблемам изменения климата, борьбе с международной преступностью, мерам по перекрытию потоков нелегальной миграции и в области переговоров по военно-политическим вопросам, являются, по мнению Валентина Якушика, проявлением первой очереди доступных для КНР санкций в ответ на демарш спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, посетившей Тайвань, вопреки серии официальных предупреждений со стороны руководства КНР.

"Это события конъюнктурного характера и они могут быть относительно легко преодолены в ходе выработки компромиссных решений в области дальнейшего развития отношений между США и Китаем", – уверен Валентин Якушик.

Сделанные шаги – максимум, что Китай сейчас может себе позволить

Политический эксперт Валентин Гайдай считает логичным, что после визита 2-3 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, причем визита демонстративного, в пику китайским предупреждениям, власти КНР попытаются как-то ответить США.

"Ясно, что экономические, торговые связи никто разрывать не будет. Это чревато большими проблемами, кризисом для самого Китая, который и так переживает не лучшие финансово-экономические времена. Но такую пощечину Пекин оставлять без ответа не мог. Потому мы видим прекращения КНР сотрудничества с США по ряду некритичных для себя направлений, а также – китайские военные учения и их продление, под видом чего фактически осуществляется блокада Тайваня. Правда, в полную блокаду я тоже не верю, потому что это тоже чревато ответными шагами Штатов и их союзников в Азиатском регионе (Япония, Южная Корея, Австралия). Думаю, сделанные шаги – максимум, что Китай сейчас может себе позволить", – размышляет эксперт.

Что касается заявления Пентагона об увеличении КНР ядерного арсенала, то, по мнению Валентина Гайдая, надо понимать, что никто не знает, сколько реально боеголовок у китайцев.

"Официально – у них один из самых небольших арсеналов среди членов ядерного клуба (США, РФ, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, по некоторым данным – Северная Корея и Израиль). Возможно, Пекин просто заявит, что у них через какое-то время уже + 100-150% от того, что было официально известно. Это тоже демонстрация силы, своей позиции несогласия с действиями США по поводу Тайваня", – считает эксперт.

По его мнению, очевидно, что накал ситуации между США и КНР отразится на Украине.

"И ранее ходили слухи, что Китай помогает России подсанкционными чипами. Да, они не такие крутые, как делаются в Тайване или Японии, но – тем не менее… Они могут быть использованы в военной технике, в том числе ракет. И увеличение подобной помощи, к примеру, в отместку Штатам, нам точно не на руку. Как и финансовая помощь РФ со стороны Китая, как ремонт ее техники там. Мир глобален. И волны того же противостояния на Тихом океане, вокруг Тайваня, так или иначе бьют даже по Украине", – резюмирует Валентин Гайдай.

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