Как остановить ядерный шантаж Путина – почему Кремль пошел на такое безумие

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нужны новые санкции против государства-террориста – РФ – и всей российской атомной отрасли за создание угроз ядерной катастрофы (обстрелы и минирование объектов Запорожской АЭС).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Тем временем Россия вскоре после заявлений президента США Джо Байдена о готовности обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружениями, объявила США, что временно выводит из-под инспекций свои объекты в рамках договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. О чем говорят эти заявления и действия? Как остановить ядерный шантаж, к которому всё более явно прибегает Россия, в том числе в рамках раскручиваемой темы с "референдумом" на захваченной ей части Запорожской области (включая Энергодар с ЗАЭС)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Две причины вынудили РФ пойти на откровенный ядерный шантаж

Эксперт-международник Антон Кучухидзе не сомневается, что ядерный шантаж, который пытается реализовать агрессор в Украине, должен получить свою реакцию.

"У президента Зеленского – последовательная позиция относительно ужесточения санкций против РФ. Как раз таки ядерный шантаж – еще один повод для увеличения давления на агрессора. На принятие соответствующих жестких решений у Запада должно уходить как можно меньше времени. Хуже ядерной угрозы быть ничего не может. Тут у Украины коммуникация, подкрепленная соответствующим фактажом, абсолютно правильная", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, есть две причины, почему РФ пошла на откровенный ядерный шантаж.

"Первая — россияне не справляются с украинской армией. Агрессор ослаблен, ему нужна пауза в виде переговоров, чтобы скопить новые силы, провести условный аудит того, что осталось после жесточайших боев. Они хотя перерыва. Заморозки. Временного мира. Идя путем ядерного шантажа, Москва пытается склонить Украину к такого рода переговорам, – поясняет Антон Кучухидзе. – Вторая причина – попытка надавить на западные страны, чтобы те сбавили обороты военной и финансовой помощи Украине".

Один из главных просчетов россиян, кроме недооценки мужества украинского народа в целом и ВСУ в частности, стала и недооценка готовности Запада оказать такую поддержку нашей страны, уверен эксперт.

"Конечно, есть определенные сбои, не всё принимается так быстро и в тех объемах, как нам бы хотелось. Но если мы сравним настроения на Западе даже 24 февраля 2022-го, непосредственно в день начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, с принятыми решениями спустя месяцы после этой агрессии – прогресс в поддержке нашей страны колоссален. И "Северный поток-2" умер, так и не начав работать. И реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS нам передали. И так далее. То, что ранее казалось невозможным – уже работает на поле боя. И россияне явно не справляются, – подчеркивает Антон Кучухидзе. – Они мечтали за 2-3 дня захватить как минимум половину Украины. В итоге из облцентров заняли только Херсон. И то, судя по арестам в Украине высокопоставленных людей, которые должны были отвечать за безопасность на юге, очевидно, что Херсон отошел оркам из-за предательства".

Что касается заявлений по выходу РФ из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) – это явный сигнал Соединенным Штатам, считает эксперт.

Он предполагает, что российская сторона таким образом поднимает ставки.

"Американцы четко дали понять, что готовы начать переговоры о продлении соответствующего договора или заключении нового. А Москва отказывается выполнять даже положения действующего соглашения. Кремль хочет, чтобы за ним бегали, уговаривали, чтобы США пошли на уступки по Украине, – поясняет эксперт. – То есть, орки поняли, что, начав игру по крупному, они крупно же просчитались. И единственная оставшаяся у них "мера воздействия" на цивилизованный мир – это ядерная угроза. Включая политический фактор ядерного оружия, которым располагает РФ".

Между тем, продолжает Антон Кучухидзе, давление на агрессора продолжается. С 10 августа ЕС отказывается от российского угля. Грядет сокращение покупок нефти. Периодически расширяются антироссийские санкции со стороны США и Канады.

"То есть, по всем направлениям Запад взял курс на то, чтобы уменьшать доходы российской стороны. И РФ реагирует, размахивая ядерной дубинкой, – отмечает эксперт. – Не думаю, что Запад пойдет на уступки. Скорее всего, не сработает ни ядерный шантаж в Украине (ЗАЭС), ни шантаж по линии невыполнения ДСНВ, ни ранее случившийся выход РФ из Договора о нераспространении ядерного оружия. Подобным поведением Россия лишь усугубит свое положение, отпугнув даже ранее лояльных к Москве западных политиков. Ни у кого не будет сомнений, что надо Украину усиливать по максимуму, а на РФ по максимуму же давить. Разрушать тот политический режим, который существует в России. Потому что он представляет глобальную угрозу международному порядку, да и всему человечеству".

Видно, что механизма выскочить из губительной колеи россияне не придумали – и просто тянут время, пока позволяют финансовые резервы

Политолог Владимир Цыбулько размышляет так:

"Россия истерически требует переговоров. Развить зерновую сделку в нечто более объемное у Кремля не получилось. Пошел в ход ядерный шантаж. Параллельно с циничными заявлениями Путина о готовности России к обсуждению ядерного разоружения".

На самом деле, отмечает политолог, Россия снова прибегнет к шизофреническому приему параллельных взаимоисключающих шагов.

"Вспомним зерновое соглашение – и происшедшую на следующий день атаку на порт Одессы. В Кремле считают, что захваченные территории нашей страны получится выменять на внеблоковость Украины и федерализацию. Но это уже похоже на лотерею, – считает Владимир Цыбулько. – Видно, что механизма выскочить из губительной колеи они не придумали – и просто тянут время, пока позволяют финансовые резервы".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему за активами в Украине не стоит очередь из инвесторов – что уже сейчас ценится на вес золота.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!