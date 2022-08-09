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Все-таки ударили по Крыму: серия взрывов на военном аэродроме (ФОТО)

В Крыму на военном аэродроме прогремели взрывы, люди в панике бегут из Новофедоровки

сегодня, 16:34 comments1128
Автор:

Кравцев Сергей
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На военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма прогремела серия взрывов. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщают местные телеграмм-каналы, в частности, "Крыминформ".

Все-таки ударили по Крыму: серия взрывов на военном аэродроме (ФОТО)

Взрыв. Фото: из открытых источников

Местные жители сообщают, что взрывы стало слышно примерно в обед и они продолжаются до сих пор. Сами захватчики подтвердили информацию о том, что прогремело "нескольких взрывов в районе Новофедоровки". От подробностей оккупанты пока воздержались. Пропагандисты уже рассуждают в соцсети, что причина взрыва – диверсанты, другая часть пишет, что видели, как летели ракеты со стороны Одессы.

Стоит отметить, что обычно этим аэропортом оккупанты пользуются, когда совершают вылеты для запуска ракет по южных регионах Украины.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко рассуждает у себя в Телеграмм, что, если подтвердится, что удар по аэродрому был нанесен ракетами, то можно с уверенностью говорить, что вопрос на предоставление Украине ракет дальней дальности на 200-300 км положительно решен.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США объяснили, почему не дают столько систем HIMARS, сколько просит Украина и в новом пакете помощи будут только снаряды, без ракетных систем. 

Также издание "Комментарии" сообщало — время начало работать не на стороне России, а на стороне Украины. Если до конца недели россияне не начнут наступательную операцию, то ВСУ начнут планомерное уничтожение войск противника на правом берегу Днепра. Такое мнение в Telegram высказал известный военный эксперт Олег Жданов. 

Все-таки ударили по Крыму: серия взрывов на военном аэродроме (ФОТО) - фото 2
Все-таки ударили по Крыму: серия взрывов на военном аэродроме (ФОТО) - фото 3



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