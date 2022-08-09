Есть сгоревшие самолеты: Арестович о взрывах на авиабазе в Крыму - подробности

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал подробности о взрывах в Крыму. Об этом она рассказал во время прямого эфира на канале Фейгин Live.

Алексей Арестович (Фото УНИАН)

Так, по словам Арестовича, он получил видео с места событий, на котором можно увидеть часть повреждений авиабазы в Крыму.

"У нас даже есть видео. Я его не вам не покажу, но на нём сгоревшие самолеты. Вижу два и это только то, что кто-то в тайне снял. Самолеты похожи на Су-24. Они как-раз были на вооружении", — Арестович.

Также Алексей Арестович добавил, что на военном аэродроме в Крыму могло быть от 20 до 30 самолетов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Каждый день будем слышать новую х*ень": Арестович прокомментировал сообщения о "добровольцах" из КНДР. Арестович высказал свое мнение касаемо сообщений о готовности ста тысяч северокорейских "добровольцев" воевать против Украины. Подробно об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что все-таки ударили по Крыму: серия взрывов на военном аэродроме (ФОТО). В Крыму на военном аэродроме прогремели взрывы, люди в панике бегут из Новофедоровки.

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