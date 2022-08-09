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Есть сгоревшие самолеты: Арестович о взрывах на авиабазе в Крыму - подробности

Арестович рассказал подробности об инциденте в Крыму

9 августа 2022, 22:56
Автор:

Денис
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Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал подробности о взрывах в Крыму. Об этом она рассказал во время прямого эфира на канале Фейгин Live. 

Есть сгоревшие самолеты: Арестович о взрывах на авиабазе в Крыму - подробности

Алексей Арестович (Фото УНИАН)

Так, по словам Арестовича, он получил видео с места событий, на котором можно увидеть часть повреждений авиабазы в Крыму. 

"У нас даже есть видео. Я его не вам не покажу, но на нём сгоревшие самолеты. Вижу два и это только то, что кто-то в тайне снял. Самолеты похожи на Су-24. Они как-раз были на вооружении", — Арестович. 

Также Алексей Арестович добавил, что на военном аэродроме в Крыму могло быть от 20 до 30 самолетов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Каждый день будем слышать новую х*ень": Арестович прокомментировал сообщения о "добровольцах" из КНДР. Арестович высказал свое мнение касаемо сообщений о готовности ста тысяч северокорейских "добровольцев" воевать против Украины. Подробно об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что у границы с Беларусью нашли российское оружие и одежду (ФОТО). В ящике нашли более 1600 патронов, противотанковые гранаты, подствольный гранатомет. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что все-таки ударили по Крыму: серия взрывов на военном аэродроме (ФОТО). В Крыму на военном аэродроме прогремели взрывы, люди в панике бегут из Новофедоровки. 

Также "Комментарии" информировали о том, что "Нафтогазу" снова отказали в отсрочке выплат: чем это грозит Украине – будем ли мы с газом. С владельцами облигаций "Нафтогаза" вели переговоры правительство, Минфин и "Нафтогаз". 





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2xkg9iLmDUo
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