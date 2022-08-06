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"Каждый день будем слышать новую х*ень": Арестович прокомментировал сообщения о "добровольцах" из КНДР

Арестович высказал свое мнение касаемо сообщений о готовности ста тысяч северокорейских "добровольцев" воевать против Украины

6 августа 2022, 22:57
Автор:

Денис
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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал новость о ста тысячах "добровольцев" КНДР, которые якобы могут взять участие в войне против Украины. Своим мнением он поделился в прямом эфире на канале Фейгин Live. 

"Каждый день будем слышать новую х*ень": Арестович прокомментировал сообщения о "добровольцах" из КНДР

Алексей Арестович (Фото УНИАН)

По мнению Арестовича, сообщения о северокорейский добровольцах также, как и провокации РФ с последующим обвинением в них же Украины, возникают по причине безвыходной ситуации для Москвы. 

"Я говорил несколько дней назад и могу повторить, что мы каждый день будем слышать новую хрень потому, что Москва уже не знает, как сделать так, чтобы уговорить нас на переговоры. Все по одной простой причине они не "тянут" фронт", — Арестович. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Китай ответил США на визит Пелоси: к чему приведет спор двух держав – какие есть риски для Украины. Несмотря на обострение в отношениях между двумя странами, ни одна из сторон не готова доводить ситуацию к чему-то большему. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что переговоры Путина и Эрдогана: о чем договорились – есть ли причина переживать Украине. Сам по себе приезд Эрдогана в Сочи — настораживающий сигнал для Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Израиль, Нагорный Карабах, Тайвань: почему разгораются конфликты – каким боком здесь Россия. Своим откровенным вторжением в Украину Путин показал другим дикторским режимам, что можно убивать и рушить в XXI веке и за это ничего не будет. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что успех "зернового коридора" на фоне нового шантажа Путина: о чем говорит заявление Зеленского. Президент сыграл на опережение, первым заявив об опасности, которая возникла на Запорожской АЭС. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-YAzf9bhSA8
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