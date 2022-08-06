"Каждый день будем слышать новую х*ень": Арестович прокомментировал сообщения о "добровольцах" из КНДР

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал новость о ста тысячах "добровольцев" КНДР, которые якобы могут взять участие в войне против Украины. Своим мнением он поделился в прямом эфире на канале Фейгин Live.

Алексей Арестович (Фото УНИАН)

По мнению Арестовича, сообщения о северокорейский добровольцах также, как и провокации РФ с последующим обвинением в них же Украины, возникают по причине безвыходной ситуации для Москвы.

"Я говорил несколько дней назад и могу повторить, что мы каждый день будем слышать новую хрень потому, что Москва уже не знает, как сделать так, чтобы уговорить нас на переговоры. Все по одной простой причине они не "тянут" фронт", — Арестович.

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