Израиль, Нагорный Карабах, Тайвань: почему разгораются конфликты – каким боком здесь Россия

Палестинский "Исламский джихад" выпустил более 100 ракет из Газы по Израилю. Армия обороны Израиля нанесла ответные удары. Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города на фоне обострения ситуации в секторе Газа. Можно ли говорить о связи этого и других обострившихся конфликтов в мире с открытым вторжением России в Украину, начавшемся в феврале этого года? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Обстрел Израиля. Фото: из открытых источников

Россия не способна вести военные действия с кем-то, кроме нашей страны и многие используют эту ситуацию

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает:

"Такие стратегические в глобальном подходе игроки в мире как США, Китай, Россия в той или иной мере связаны с войной, идущей в Украине. РФ – непосредственно, США, Китай, другие страны – так или иначе вовлечены, в большей или меньшей степени. Всё это, безусловно, влияет на ситуации по всему миру".

Та же Россия, поясняет генерал, поглощена ведением и обеспечением войны в Украине. Что ослабевает влияние страны-агрессора на окружающие страны. В том числе те, части территорий которых она уже оккупировала (та же Грузия), к которым имеет претензии (тот же Казахстан).

"Через свои рупоры типа замсекретаря Совбеза РФ Медведева, не говоря уже об откровенных пропагандистах, Россия то и дело заявляет о желании восстановить СССР. Путин хотел это сделать к столетию образования Советского Союза – в декабре этого года, – подчеркивает Игорь Романенко. – Но все эти нападки, угрозы на фоне ослабления агрессора с имперскими амбициями, вызывают соответствующую реакцию у окружающих стран, к которым РФ имеет те или иные претензии (уже названные Грузия, Казахстан, ряд других). При этом все видят, что якобы вторая армия в мире из себя представляет. Как ее бьют в Украине. И понятно, что Россия не способна вести военные действия с кем-то, кроме нашей страны. И многие используют эту ситуацию".

Мы видим, продолжает эксперт, достаточно жесткое, ранее невозможное, поведение Казахстана. Видим поведение Литвы с ее блокадой Калининграда. Видим поведение Польши, даже в какой-то мере – Молдовы.

"Видим даже наглое поведение талибов (Афганистан), от которых Путин пока откупился пятью миллиардами. А за путинскую оговорку, что они из себя ничего якобы не представляют, талибы, якобы, повысили цену. И не начинают пока боевые действия, крайне неудобные для РФ. Хоть возможности такие у них есть. И, думаю, рано или поздно, Россия ощутит угрозу и с Афганистана", – прогнозирует генерал.

Ослабели, отмечает он, позиции Путина и в Сирии.

Видим характерное поведение Азербайджана, за которым стоит Турция. То же самое – в Ливии. Россия вывела оттуда практически всех наемников ЧВК, вывела значительную часть регулярных войск из Сирии и Армении. В итоге в Нагорном Карабахе Армения и поддерживающая ее РФ не могут эффективно противостоять войскам Азербайджана. А те используют сложившуюся ситуацию, чтобы поставить окончательные точки по Нагорному Карабаху". "В свое время, когда он завел туда свои войска, вынудил тем самым США возобновить с ним общение. Сейчас же президент России вынужден просить у турецкого лидера Эрдогана не раскочегаривать там ситуацию (а турки хотят закрыть вопрос с курдами). Или хотя бы решить вопрос более-менее приемлемо для позиций РФ. Причем выступал в данном случае Путин с ослабленных позиций, – акцентирует Игорь Романенко. – То же самое касательно обострения в Нагорном Карабахе

Вот так, подчеркивает генерал, отзывается российское нападение на Украину только на зоны влияния самой России.

"Тем временем у США, которые большое внимание уделяют событиям в Украине, появилась новая головная боль в виде китайской активости у Тайваня. Сегодня стало известно, что военные учения КНР в том районе продлены в очередной раз – теперь до середины августа, – отмечает Игорь Романенко. – С учетом того, что в глобальной политике по миру кто-то ослабел, кто-то укрепился, происходит попытки перераспределения возможностей многих государств. В том числе в израильско-палестинском конфликте, очередное обострение которого, как и многие другие, точно не случайно совпало с расшатыванием Россией основ глобальной безопасности".

Происходящее в Украине, и вокруг Тайваня, и в Нагорном Карабахе, и в Израиле – это один процесс

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает естественным, что общее количество конфликтов возросло после открытого вторжения России в Украину.

"Аналитики и ранее предупреждали – мировая система сдержек, система воздействия, не работают. Причем как системы предотвращения войны, так и системы санкционного давления. Потому что в мире сложилось несколько центров. Соответственно, эффективность, когда лишь одна группа государств пытается давить, сомнительная. В краткосрочной перспективе. В долгосрочной – да", – отмечает эксперт.

По его словам, когда РФ начала агрессию против Украины в 2014 году, многие политики старались сгладить эффект, сделать вид, что система международного права еще работает. Когда же с 24 февраля 2022-го началась активная фаза войны (которую РФ называет "специальной военной операцией"), то многие другие государства посчитали – "ой, а, может, нам тоже так можно?".

"Прошу прощения за примитивную параллель. Но как бы там ни было, это "и нам так можно" выливается в обострение в разных частях мира, – поясняет Игорь Тышкевич. – Плюс ко всему – если это не ключевое государство с точки зрения геополитических интересов, дополнительные конфликты проходят в мировых СМИ в строчке "а также" или "иное". Это касается африканских стран, в какой-то мере израильско-палестинского конфликта. Для того же Европейского Союза – это проблемы третьего, четвертого порядка. Тем более, что в случае с Израилем это накладывается на долгую историю противостояния с Палестинским государством. Где, напомню, есть невыполненные резолюции ООН, попытки создания поселений не на своих землях, проблема Иерусалима и так далее".

При этом, продолжает эксперт, когда внимание мировой общественности привлечено к другим регионам (Китай-Тайвань, Украина-Россия), некоторые пытаются решить собственные проблемы. В том числе давние.

"Напомню, что нынешнее обострение в Израиле началось после того, как Израильского государство решило ликвидировать руководителя одной из исламистских группировок на территории Палестинского государства. Соответственно, это обострение в данный момент, снова-таки, относится к категории "иное". Потому что "там и так всегда стреляли", просто сейчас чуть больше. Особо никто глубоко в эту тему не погружается. Хоть на самом деле и происходящее в Украине, и вокруг Тайваня, и в Нагорном Карабахе, и в Израиле – это один процесс. И он называется – разрушение мировой системы обеспечения безопасности, которая была создана после Второй мировой войны. В итоге мы получим создание новой системы, – прогнозирует Игорь Тышкевич. – Вопрос – когда, как и в каком виде".

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