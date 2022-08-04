Конфликт в Нагорном Карабахе: как на случившиеся повлияла война в Украине – чем все закончится

В Нагорном Карабахе зафиксировано обострение ситуации. Между Азербайджаном и Арменией вспыхнули бои, есть убитые и раненые. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Конфликт в Нагорном Карабахе. Фото: из открытых источников

Ситуация в значительной мере будет зависеть от того, насколько эффективными окажутся переговоры между Россией и Турцией

Директор Украинского института политики Руслан Бортник поясняет, что формальным поводом для обострения боевых действий между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе является невыполнение мирного соглашения (заключено после последней 40-дневной войны осенью 2020-го) в той части, что так и не создан "Зангезурский коридор".

"Этот коридор, – отмечает эксперт, – должен был соединить территорию Азербайджана с азербайджанским анклавом в Нахичване. И таким образом создать сухопутную фактически границу, мост – между Турцией и Азербайджаном. Поскольку Турция имеет границу с Нахичванем, а на пути к Азербайджану находятся армянские территории. Через этот коридор, в случае его открытия, могло свободно осуществляться транспортное сообщение. Охранять его должны были пограничные войска РФ (ФСБ). Однако эта договоренность не была реализована. Причем срыв ее, равно как сами соглашения, стороны трактуют по-разному. Азербайджан понимает его как зону, фактически свободную от Армении, экстерриториальную зону. Та же – как свободный проезд по дороге при условии соблюдения армянского законодательства".

Похожая ситуация, акцентирует Руслан Бортник, у нас в свое время была с Минскими соглашениями. Но в данном случае, по его словам, сила явно на стороне Азербайджана и Турции. И они пользуются моментом, пытаясь добиться от Армении бОльших уступок.

с Сирией, обострение проблемы Приднестровья, Нагорного Карабаха – это всё следствие того, что российские внешнеполитические и военные возможности снизились. И противники РФ тестируют, насколько она готова сегодня идти на уступки из-за того, что все ее ресурсы брошены на войну с Украиной (и выделить их для второго, третьего, четвертого фронта Кремлю будет сложно). Кроме того, собственно открытое вторжение РФ в Украину стало прецедентом военного решения политических проблем. Всё это провоцирует нестабильность. Пространства, так или иначе связанные с Россией пришли в движение", – поясняет Руслан Бортник. "Это – тактические причины противостояния. Стратегические же – намного шире. И связаны они с ослаблением возможностей России из-за их концентрации на войне в Украине. Ситуации с Косово и Сербией

По его мнению, вероятность того, что Азербайджан и Турция начнут полноценную военную операцию, достаточно высока.

"Ситуация в значительной мере будет зависеть от того, насколько эффективными окажутся переговоры между Россией и Турцией. Если они не договорятся, то Азербайджан и Армению ожидает новая война. Если же договорятся (как ранее у них получилось частично договориться по Сирии), то, скорее всего, ослабленной РФ придется снова сделать какие-то уступки. Тогда, возможно, война не начнется. Но всё, в любом случает, будет проходить ценой армянских, прежде всего, интересов, а потом уж и российских", – резюмирует Руслан Бортник.

В идеале Армении и Азербайджану следовало было бы обратиться к ЕС, США, возможно, Турции, чтобы именно они стали гарантами разрешения конфликта

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев рассуждает так:

"Украина сейчас воюет одна. И для меня любые проблемы России и ее сателлитов – это безусловный плюс. Если рассуждать в духе Realpolitik (реальная политика), как любит Запад. С другой стороны, я не хочу гибели ни одного армянина, или азербайджанца. Они не являются нашими природными врагами. Это просто страны, поставленные в разную степень зависимости от России (Армения – в большей степени, Азербайджан – в меньшей). И мне известно, что руководству Армении, что Азербайджана постоянно в разных формах угрожает Россия. Все последние 20 лет".

В идеале Армении и Азербайджану следовало было бы обратиться к ЕС, США, возможно, Турции, чтобы именно они стали гарантами разрешения конфликта, считает эксперт. Но пока таким "гарантом" выступает Россия, пока ее войска находятся на той земле, она всегда сможет ситуацию выкручивать в свою пользу. Шантажируя что армян, что азербайджанцев.

"Нельзя бесконечно отдавать РФ регион за регионом, давая возможность создавать управляемые ею же конфликты. Таких мест в мире уже достаточно много. Запад профукал Сирию, Афганистан, который уже угрожает Таджикистану. Дали возможность россиянам захватить части Грузии и Украины, а потом и начать открытую агрессию против Украины, – напоминает Айдер Муждабаев. – К сожалению, пока я не вижу, как можно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Но когда-нибудь это обязательно случится. После того, как РФ будет повержена".

И сразу после этого, уверен эксперт, очень многие конфликты сойдут на "нет".

Ситуация в Нагорном Карабахе — сродни ситуации с Автономной Республикой Крым

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена, что данная ситуация в который раз демонстрирует – российская федерация ведёт захватническую политику не только по отношению к Украине, но и по отношению к другим странам.

"В российском информационном пространстве чётко прослеживаются манипулятивные месседжи относительно помощи отдельным народам, которые борются за свою независимость, – подчеркивает эксперт. – Но ситуация в Нагорном Карабахе — сродни ситуации с Автономной Республикой Крым, так как Нагорный Карабах — это территория Азербайджана. Однако, рф использует любую возможность, чтобы развивать конфликт, сеять смерть и играть роль "миротворца" в информационном поле".

Поэтому, констатирует Катерина Коваль, данное обострение выгодно лишь российской федерации, которая имеет традицию нести смерть и разрушения другим странам.

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