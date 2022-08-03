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Между Азербайджаном и Арменией вспыхнули бои, есть убитые и раненые

В Нагорном Карабахе было зафиксировано обострение ситуации. Представители Армении заявили, что азербайджанские подразделения попытались перейти линию разграничения

сегодня, 17:45 comments1218
Автор:

Кравцев Сергей
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В Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе, на границе Азербайджана и Армении, снова неспокойно. Уже сообщается о ранении 15 армянских военных и трех погибших из-за нарушения режима прекращения огня. В Степанакерте, столице Нагорного Карабаха, заявили, что военные Азербайджана заняли важную позицию недалеко от села Салатын. При этом МИД страны обвинил армянскую сторону в том, что те первыми нарушили подписанные ранее договоренности.

Между Азербайджаном и Арменией вспыхнули бои, есть убитые и раненые

Нагорный Карабах. Фото: из открытых источников

"Произошедший 3 августа кровавый инцидент еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников", – подчеркнули в ведомстве.

Там указали, что вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на политическом и военном руководстве Армении, аргументируя тем, что оно до сих пор не вывело незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства.                     

Стоит отметить, что оперативно отреагировал Кремль на произошедшее. Москва уже успела обвинить Азербайджан в срыве режима тишины. Также сообщается, что оперативно с премьером Армении Николом Пашиняном связался президент РФ Владимир Путин.

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Источник: https://www.mfa.gov.az/az/news/no35422
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