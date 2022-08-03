Эксперты рассказали, кого теперь Кремль посылает на войну – чем ответит Украина

Институт изучения войны (ISW) сообщил о четырех областях в РФ, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская. О чем говорят подобные шаги? Какие еще способы скрытой мобилизации использует Россия? Что Украина может этому противопоставить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

На войну в Украину уже начали набирать живую силу и среди славянского населения

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечает, что способы скрытой мобилизации, используемые Россией, не новы.

"Один из них – уточнение списков личного состава призывного состава, а также тех, кто отслужил. Кстати, та же система мобилизации практикуется и в Украине, – подчеркивает эксперт. – Второй – призыв личного состава с болезнями, с которыми нельзя призывать, согласно показаниям военно-медицинских комиссий, в мирное время. Но с учетом того, что происходит, внесли некие изменения в приказы – и начинают призывать тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, органов пищеварения, печень-почки, урология и так далее. Третий способ – на уровне федеральных каналов идет пропаганда касательно высоких зарплат для тех, кто готов служить (проще говоря – ехать воевать против Украины). С учетом того, что санкции воздействуют на экономику, снижаются зарплаты и количество рабочих мест, обещанные контрактникам средства (по некоторым данным, 200 тысяч рублей в месяц) для обыкновенного рабочего нечерноземной России, той же Сибири, Дальнего Востока, огромные деньги. Так что пока в некоторых, более благополучных регионах, не идут на призыв, а в некоторых (как правило, депрессивных) даже стоят очереди".

В какой-то момент, продолжает Олег Стариков, появилась информация, что добробаты в РФ формируют по национальному признаку. Калмыки, тувинцы и так далее.

"Но, похоже, в РФ то ли притормозили этот процесс, то ли вовсе отказались от этого. В том числе после данных о том, что некоторые национальны меньшинства, входящие в состав РФ, практикуют зверские пытки – и мирного населения, и военнопленных. Та же запись с пытками "азовца" и отрезанием частей его тела создала мощный резонанс. Крайне негативный для и без того негативно воспринимаемой России. И упомянутые ISW четыре области (Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская) показывают, что начали набирать и среди славянского населения", – аргументирует эксперт.

Он напоминает, что с 24 февраля свое вторжение в Украину россияне называют "специальной военной операцией". В такой трактовке, поясняет Олег Стариков, не война, а выполнение неких ограниченных задач. Если на западный манер, то Россия воюет так называемым экспедиционным корпусом. Ограниченным личным составом.

"Речь об около 150 тысячах вооруженных сил РФ с примкнувшими к ним так называемыми 1 и 2 Армейскими корпусами т.н. "ДНР" и "ЛНР". Как они называют – "союзные войска". Получается около 200 тысяч человек. Техники у россиян хватает. Есть проблемы с беспилотниками, но танков, САУ, РСЗО (ударных частей) – более чем достаточно. Да, что-то приходится расконсервиваровать. Но запасы, подчеркиваю, с нашими не сравнимы. По качеству есть вопросы, но количества у РФ с избытком. А вот личного состава нехватка. Свыше 40 тысяч оккупантов, согласно данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения уже навсегда отвоевались. Потому идет подготовка ударных подразделений", – резюмирует Олег Стариков.

Формирование нацбатальонов может потом сыграть против РФ

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассказывает:

"Россияне формируют так называемые "национальные добровольческие батальоны". И делают это не только в указанных ISW четырех областях. Ранее они формировали бурятский нацбат, делали это в ряде других регионов – по национальному признаку. Как ни странно, против таких батальонов выступил в одном их своих видео Стрелков-Гиркин (бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк, а позже был отозван назад, в РФ, где возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия" – прим. ред.). Однако есть задание для губернаторов, по регионам – набирать добровольцев в нацбаты".

Судя по заявлениям Гиркина, продолжает эксперт, формирование батальонов по таком принципу, может потом сыграть против РФ, усилив центробежные настроения. В случае конфликта с центром, такое "батальонное братство" — уже сформировавшая боевая единица. И она способна если не возглавить восстание, но – мощно противостоять росгвардии, федеральным войскам и так далее.

"Решение разовое, но нужно Путину для пополнения оккупационных войск на Донбассе. Насколько это будет эффективное пополнение – другой вопрос. Вряд ли. За короткий срок подготовить профессионалов невозможно. Участвовать им придется в имперской захватнической войне, которая не несет для их региона никакого бонуса. Недаром идут массовые отказы. К примеру, известно, что порядка 400 бурят не согласились участвовать в войне в Украине. Так что может быть как массовый приход россиян в эту войну, так и массовый их исход из нее", – подчеркивает Татьяна Попова.

По ее словам, среди прочих методов скрытой мобилизации власти РФ применяют вербовку зеков в тюрьмах в частные военные компании (ЧВК). Но, опять таки, насколько это эффективно. Вряд ли эти зеки – опытные снайперы или артиллеристы. Скорее – пушечное мясо, которое не жалко, считает эксперт.

Украине, уверена она, есть, что этому противопоставить. Причем у нас гораздо более мотивированный контингент.

"В нашей стране идет постоянная мобилизация, проводятся постоянные подготовки на полигонах – как для новобранцев, так и для опытных военных, для представителей территориальной обороны, просто для людей, решивших научиться стрелять, к примеру, очередями из автомата (как это сделала я). Западное оружие, мотивация, лучшая подготовка позволяет нам давать достойный бой противнику, имеющему количественное преимущество в технике, вооружениях, боеприпасах, живой силе, – поясняет Татьяна Попова. – Удастся ли завершить войну в этом году? Сложно сказать. Слишком много факторов. Но война может быть завершена практически сразу после смены власти в Кремле. А это может произойти в любой момент. Пока же перспективы следующие – осенью, получив в разы больше вооружения, мы сможем перейти к наступательным операциям. И к весне всё закончить. По крайней мере, о таком варианте развития событий говорят многие аналитики".

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