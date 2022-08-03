Мир начал привыкать к зверствам России: как помешать этому и остановить агрессора

Украина практически каждый день страдает от российских ракетных ударов. Утром 3 августа в очередной раз прилетело в Николаев. И мир, похоже, начал к этому привыкать. Даже очередные зверства россиян в Еленовке, где они сознательно уничтожили украинских военнопленных, не вызвали какой-то действенной реакции. Как можно переломить ситуацию? Заставить мир так надавить на страну-агрессора, чтобы та вынуждена была если не сдаться, то хотя бы отступать? Потому что самостоятельно нам эту битву явно не выиграть – ресурсы не те, экономика едва дышит. А зима лишь усугубит ситуацию. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Важно изолировать Россию от военных поставок, чтобы она не могла ничего купить или украсть в мире для создания высокоточных вооружений

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что лучшая помощь Украине со стороны цивилизованных стран – это предоставление нам оружия, финансов, а также ограничение цены на российскую нефть.

"Первый вопрос сейчас решается, по второму Запад обещает найти решение до зимы. "Большая семерка" намерена так организовать рынок нефти, что Россия будет вынуждена продавать ее в два раза дешевле, чем сейчас", – поясняет эксперт.

По его мнению, главные вещи для Украины в вопросе вооружения – это поставки высокоточной дальнобойной артиллерии, благодаря чему ВСУ нивелируют преимущество России в количестве артиллерии.

"Фактически, такими поставками ломается вся российская военная стратегия, основанная на огневом преимуществе, – подчеркивает Александр Палий. – Оказывается, что грузовик высокоточных снарядов более эффективен, чем эшелон обычных российских, не говоря об уязвимости этого самого эшелона. Также крайне важно изолировать Россию от военных поставок, чтобы она не могла ничего купить или украсть в мире для создания высокоточных вооружений".

Пока Россия не откажется от своих планов, никакой компромисс с ней невозможен

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула рассуждает так:

"Мы должны понимать, что ключевую роль в победе над агрессором сможет сыграть только украинское сопротивление. А именно – эффективная борьба ВСУ, сопротивление всего украинского народа, его единство в противодействии российским планам. То есть, не стоит возлагать излишние надежды, что наши партнеры сделают фактически за нас эту работу. Достижение победы будет зависеть, прежде всего, от усилий украинцев. Готовности к жертвам. Готовности переносить негативные тенденции в экономике и сопутствующие проблемы, выносить перманентную военную угрозу (те же ракетные удары) со стороны агрессора. Только приняв эту мысль, можно надеяться на победу".

Что касается поддержки партнеров, то это, отмечает эксперт, является важным фактором, призванным усилить потенциал Украины к противодействию агрессии. И чтобы добиться интенсификации такой поддержки, следует активизировать дипломатические и информационные усилия, уверен Николай Замикула.

"Необходимо массово доносить информацию о преступлениях российского режима, российской военщины – как до политических элит наших партнеров, так и до мирового сообщества в целом. Акцент следует делать не только на конкретных последних кейсах российских преступлений (та же ситуация в Еленовке), но и на целях, которые до сих пор преследует Кремль по отношению к Украине. А они остаются всё теми же, как бы Россия их не маскировала под "освобождение Донбасса", "денацификацю", "демилитаризацию". По сути же, речь идет об устранении Украины в качестве независимого государства, а украинского народа – как независимого этноса", – поясняет эксперт.

По его словам, наши партнеры (если они, как декларируют, формируют свою политику на основе демократических ценностей и международного права) должны осознать мысль, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Украины. И что пока она не отказывается от своих подобных планов, никакой компромисс с ней невозможен.

"Мы и сами должны это понимать, готовясь к затяжному конфликту и понимая все его последствия (однако нам не оставили иного выбора), и готовить к тому же наших партнеров. Подчеркивая, что чем мощнее будет давление на Россию, чтобы она отказалась от своих планов, тем дольше продлиться конфликт. Мы на компромисс не пойдем, – подчеркивает Николай Замикула. – И все эти попытки "глобальных пацифистов" (по сути, российских агентов влияния) на Западе подтолкнуть Украину к принятию российских условий мира (по сути, к капитуляции) ни к чему не приведут. Любые переговоры со страной-агрессором, любой компромисс лишь даст передышку, время подготовиться к новому этапу агрессии. Но не решит конфликт как таковой".

Кроме того, продолжает эксперт, важно продемонстрировать на мировой арене всю глубину проблем, которые могут возникнуть, если международное сообщество будет попустительствовать российской агрессии. И проблема тут в трагических последствиях не только для Украины, но и – для всей глобальной системы международных отношений.

"Россия своими действиями сейчас нарушает все принципы межгосударственного взаимодействия. Разрушая ту систему, которая позволяла после Второй мировой войны хоть как-то стабилизировать отношения между государствами, минимизировав угрозу конфликтов, – отмечает Николай Замикула. – Ну, а РФ своей агрессий против Украины возвращает международное сообщество к ситуации, которая складывалась на мировой арене в 19-м, первой половине 20-го века. Это была эпоха активной конфронтации центров силы, где более мощные государства выстраивали свою политику, не принимая во внимание позиции государств, имеющих меньший потенциал. И как бы Россия не маскировала свои планы, они являются неоколониальными, неоимпериалистскими".

Если сейчас это не остановить, предупреждает эксперт, то возникнет угроза для многих других государств. Никто не будет чувствовать себя защищенным, если принципы международного права, уважение территориальной целостности, суверенитета перестанут работать.

Николай Замикула резюмирует:

"Обо всём этом надо активно говорить. Подчеркивать, что, оказывая поддержку Украине, другие государства не просто помогают нам, но и борются за свое лучшее будущее – против тех деструктивных тенденции в развитии современных международных отношений, которые пытается сформировать Россия, угрожая глобальной безопасности и стабильности".

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