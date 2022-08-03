Враг ударил 8 ракетами с Каспия: сколько ракет удалось сбить ПВО

Вечером 2 августа практично по всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. В итоге оказалось, что страна-агрессор выпустила по украинской территории 8 ракет, 7 из них сбила противовоздушная оборона. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ракета. ФОТО: из открытых источников

Сообщается, что враг поднял в небо над Каспийским морем стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160). Всего Россия выпустила по Украине 8 крылатых ракет типа Х-101 (Х-555). Страна-агрессор пыталась поразить цели в западных, южных и центральных регионах страны, но практически все ее попытки оказались провальными. Семь из восьми выпущенных ракет не достигли своей цели, их удачно сбили силы ПВО в небе.

В то же время Юрий Игнат признал, что один "прилет" на Львовщине все-таки есть.

Во Львовской областной военной администрации сообщили, что в результате ракетных обстрелов со стороны России было попадание в военную часть в Червоноградском районе.

"К сожалению, попадание, Червоноградский район, военная часть. Два взрыва. Информация о жертвах отсутствует. Масштабы разрушений устанавливаются. Шесть ракет были сбиты на подлете силами ПВО", — отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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