"Цель - скрыть пытки и расстрелы": оккупанты обстреляли колонию, где находились украинские пленные

Вооруженные силы российской федерации совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

"Российские оккупанты, таким образом, преследовали свои преступные цели — обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования с РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", — Генштаб ВСУ.

Командующий Ракетными войсками и артиллерией Командование Сухопутных войск ВС Украины заявил, что по району населенного пункта Еленевка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. В Генштабе отметили, что ВСУ неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных побратимов.

"Заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия — страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма", — Генштаб.

Для справки: по словам российских пропагандистов, в результате обстрела исправительной колонии погибли более 50 человек и еще более 70 человек получили ранения.

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