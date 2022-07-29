РФ еще ближе к признанию государством-спонсором терроризма: что это значит – к чему может привести

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что ни одна страна в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия, и это требует юридической реакции. Так он отреагировал на то, что сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Украине, Чечне, Грузии и Сирии. Что это значит? К чему может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Госдеп может признать Россию государством-спонсором терроризма. Фото: из открытых источников

Даже Китай в таких условиях вынужден будет отстраниться от России

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поясняет:

"Если Госдеп США процедурно примет данное решение, внесет РФ в список стран-спонсоров терроризма, это будет означать, что теперь все платежи, которые идут в Россию или же оттуда, попадают в "черный список". Автоматически можно их блокировать и требовать доказать происхождение денег. Что они не идут на финансирование терроризма".

То есть, продолжает эксперт, максимально усложняется финансовая деятельность. Как она усложнена для в данный момент находящихся в таком "черном списке" Ирана, Северной Кореи, Сирии, Кубы.

"Теперь в эту "прекрасную компанию" стран-изгоев может попасть и Россия. Даже простейшая торгово-финансовая операция станет крайне сложной. Это не значит, что с РФ запрещено будет иметь дело, – уточняет Александр Охрименко. Но, подчеркиваю, любой платеж можно будет остановить и потребовать доказать, что это не финансирование терроризма. Причем это касается и юрлиц, и физлиц. И это создает не только финансово-экономические проблемы, но и бьет по имиджу. Даже Китай в таких условиях вынужден будет отстраниться от России, у которой сейчас по дешевке скупая у нее нефть и газ".

К тому же, акцентирует эксперт, если какой-то американец купил российские акции, ему придется их продавать. Потому что к нему могут обратиться из ФБР с просьбой объяснить цель покупки ценных бумаг у страны-спонсора терроризма.

"Так что ждем решения Госдепа. И надеемся на позитивный для нас результат", – резюмирует Александр Охрименко.

Когда РФ официально признают страной-спонсором терроризма, ситуация для Москвы усугубится

Политолог Виктор Таран считает, что Сенат дал серьезный политический сигнал, адресованный, прежде всего, бизнесу.

"Для многих компаний репутационно небезопасно иметь отношения со страной-спонсором терроризма, – отмечает эксперт. – К примеру, американский фондовый рынок показывает общее падение за первое полугодие на 1-2%. Одновременно с этим, свежие данные продемонстрировали рост акций компаний, которые вышли с России. Они менее токсичные, к ним больше веры".

Ну, а, когда РФ официально признают страной-спонсором терроризма, ситуация усугубится, прогнозирует Виктор Таран.

"Иметь с такой страной дело, даже через посредников, станет очень токсично, серьезным ударом по репутации", – подчеркивает эксперт.

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