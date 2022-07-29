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"Каждого достанем": в ОП отреагировали на видео, где оккупанты кастрировали украинского военного

Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами - Подоляк

сегодня, 12:42
Автор:

Денис
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Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на видео, на котором оккупанты издеваются над военнопленным. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. 

"Каждого достанем": в ОП отреагировали на видео, где оккупанты кастрировали украинского военного

Михаил Подоляк

"Российские пропагандисты с упоением показали, как группа российских извергов наносила увечья украинскому пленному. Все, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем", — пишет Подоляк. 

Предыстория: на днях один из российских Telegram-каналов распространил видео, как оккупант издевается над украинским военнопленным и отрезает ему гениталии канцелярским ножом. На кадрах видны двое солдат, разговаривающих на русском, а у жертвы украинская форма, что может говорить о том, что это боец ВСУ.

”Каждого достанем”: в ОП отреагировали на видео, где оккупанты кастрировали украинского военного - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на Западе прогнозируют перелом в войне в пользу Украины: какие шансы на это – чего ждать на фронте. Усталость россиян и увеличение поставок новейшего западного вооружения могут помочь ВСУ деоккупировать украинские территории. 

Читайте также о том, что когда станет престижно быть украинцем – что мешает этого добиться уже сейчас. Эксперты рассказали, почему украинское гражданство еще далеко до того, чтобы называться одним из самых престижных. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Лиз Трасс дала обещание народу Великобритании по Украине и Путину. Глава МИД Великобритании пообещала быть полностью преданной тому, чтобы Путин потерпел поражение. 

Также "Комментарии" информировали о том, что как подать заявку на международную помощь через сервис "єДопомога": документы и пошаговая инструкция. Украинцы могут получить денежную помощь от международных организации. 



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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