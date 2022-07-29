"Каждого достанем": в ОП отреагировали на видео, где оккупанты кастрировали украинского военного

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на видео, на котором оккупанты издеваются над военнопленным. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Михаил Подоляк

"Российские пропагандисты с упоением показали, как группа российских извергов наносила увечья украинскому пленному. Все, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем", — пишет Подоляк.

Предыстория: на днях один из российских Telegram-каналов распространил видео, как оккупант издевается над украинским военнопленным и отрезает ему гениталии канцелярским ножом. На кадрах видны двое солдат, разговаривающих на русском, а у жертвы украинская форма, что может говорить о том, что это боец ВСУ.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на Западе прогнозируют перелом в войне в пользу Украины: какие шансы на это – чего ждать на фронте. Усталость россиян и увеличение поставок новейшего западного вооружения могут помочь ВСУ деоккупировать украинские территории.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Лиз Трасс дала обещание народу Великобритании по Украине и Путину. Глава МИД Великобритании пообещала быть полностью преданной тому, чтобы Путин потерпел поражение.

Также "Комментарии" информировали о том, что как подать заявку на международную помощь через сервис "єДопомога": документы и пошаговая инструкция. Украинцы могут получить денежную помощь от международных организации.

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