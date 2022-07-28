Как подать заявку на международную помощь через сервис "єДопомога": документы и пошаговая инструкция

Пострадавшие от полномасштабного вторжения России граждане Украины могут подать заявку онлайн, чтобы получить помощь от международных организаций. Сделать это можно с помощью "єДопомога".

Через сервис "єДопомога" можно получить финансовую помощь (фото из открытых источников)

Как подать заявку на помощь через "єДопомога" :

-сначала нужно зайти на сайт "єДопомога" ;

-выбрать пункт "Выплаты от международных организаций";

-нажать на "Заполнить заявку";

Следует отметить, что в заявке следует выбрать ваш социальный статус и поставить галочки в нужных графах. Также нужно указать свои личные данные, в частности, фамилию, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН), то есть идентификационный код, контактный номер телефона, дату и год вашего рождения. Кроме этого, необходимо сообщить информацию о себе и членах своей семьи, в частности о детях и недееспособных лицах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Рада запретила принудительное взыскание долгов за коммуналку во время войны. Парламентарии поддержали закон, во время действия военного положения запрещающий принудительно взыскивать с определенных категорий украинцев долги за коммунальные услуги. "За" такое решение проголосовали 312 народных депутатов. Депутат сообщил, что теперь закон №7531 принят в целом. Документ предусматривает, что во время действия военного положения нельзя принудительно взимать с физического лица задолженность за коммуналку в общинах, находящихся в районах, где проходят военные действия, или находящиеся во временной оккупации. Кроме этого, запрет касается граждан, проживающих в районе, находящемся в окружении в соответствии с перечнем Минреинтеграции.









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