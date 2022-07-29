Когда станет престижно быть украинцем – что мешает этого добиться уже сейчас

Правительство зарегистрировало проект Закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно условий принятия в гражданство Украины. Что следует сделать Украине после войны (а возможно и в ее процессе), чтобы наше гражданство стало действительно престижным? Чтобы за него хотели конкурировать, как это делают за гражданство ряда других стран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Паспорт Украины. Фото из открытых источников

Один из главных факторов, определяющих привлекательность гражданства – уровень благосостояния граждан данной страны

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев отмечает, что привлекательность гражданства определяется рядом факторов.

"Один из главных – уровень благосостояния граждан данной страны. Причем, не усредненный, а реальный. Какие возможности граждане данной страны имеют в плане получения интересной и высокооплачиваемой работы. Каков у них доступ к качественной системе здравоохранения, образования, каково социальное обеспечение в случае проблем со здоровьем, по достижению пожилого возраста", – поясняет социолог.

По его словам, агрессия РФ против Украины показала, что очень важным является фактор национальной безопасности и обороны.

"Так что привлекательными являются еще и страны, которые имеют мощные аппараты безопасности, вооруженных сил, могут постоять за себя и своих граждан. Как те же США, Великобритания. В то же время, важно, чтобы такие страны использовали данную мощь не на подавление своих граждан и захваты чужих территорий (как делает Россия), а для их защиты и продвижения своих национальных интересов (прежде всего, дипломатическим путем) на международной арене", – рассказывает Павел Федорченко-Кутуев.

Если говорит о перспективах Украины – всё в наших руках, уверен социолог.

"Украинцы, – поясняет он, – продемонстрировали необычайный героизм и огромную эффективность, сражаясь с российской агрессией. И мы имеем все основания смотреть с оптимизмом в будущее нашего государства. Но, естественно, важна повседневная систематическая работа с целью выиграть войну, а также выиграть потом мир – послевоенную реконструкцию Украины".

Мы на 130-м месте в мировом рейтинге, т.е. мы несвободная страна и это не результат мирового заговора или происки путина

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович поясняет:

"Гражданство страны становится престижным, когда в стране устанавливается высокий уровень жизни и высокие стандарты правовой защищенности личности и её собственности. В Украине пока нет ни первого, ни второго".

Высокий уровень жизни следует за экономической свободой, уровень которой в Украине очень низкий, отмечает эксперт.

"Мы на 130-м месте в мировом рейтинге, т.е. мы НЕСВОБОДНАЯ страна. И это не результат мирового заговора или происки путина, это следствие работы наших депутатов от правящей партии. "Слуги народа" настолько расширили полномочия чиновников, настолько зажали работу предпринимателей, что никакой экономический рост даже в мирное время был невозможен, а значит, и рост благосостояния тоже", – подчеркивает Павел Себастьянович.

Он акцентирует, что с точки зрения защиты прав личности и собственности – прогресса тоже нет.

"Более 70 контролирующих органов могут осуществлять проверки бизнеса, т.е. приходить на территорию и в офисы частных предприятий, осуществлять обыски, аресты и конфискацию имущества. Это всё отразилось в статистике последних трех лет, – аргументирует эксперт. – Население уменьшается на 500-600 тысяч ежегодно. 48% украинцев находится за чертой бедности. Сегодня ситуацию усугубляет война. Но госаппарат не думает сокращать свои аппетиты. Новые назначения, новые зарплаты, новые офисы. Всё идет по довоенному сценарию. Какой уж тут престиж?".

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