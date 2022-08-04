У Зеленского назвали 4 составляющих для переговоров с Россией

Переговорная позиция Украины в диалоге с Россией должна включать четыре составляющие – все они касаются оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Михаил Подоляк объяснил, разговор с Россией возможен только при правильной переговорной позиции у Киева. Эта позиция содержит 4 простых составляющих. Первая позиция заключается в том, что Украина должна иметь дальнобойную артиллерию РСЗО и ATAСMS. Только так можно уничтожить российскую логистику. Вторая позиция – Киев должен иметь надёжные средства ПВО, чтобы украинские города были под защитой. Третья позиция – у Украины должно быть в достаточном количестве ударных беспилотников. Четвертая позиция – Украина должна иметь бронетехнику для контрнаступления.

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