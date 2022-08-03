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В разведке установили еще одну причину, почему россияне устроили теракт в Еленовке

Россияне хотели скрыть правду о пытках над военнопленными

сегодня, 18:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинской разведке удалось установить ещё одну причину, почему российские оккупанты организовали теракт в бараке, где содержались украинские военнопленные в Еленовской колонии. Россияне пытались скрыть правду об издевательствах и пытках над военнопленными, а также засекретить условия их содержания. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

В разведке установили еще одну причину, почему россияне устроили теракт в Еленовке

Теракт в Еленовке. Фото: из открытых источников

По информации разведки, у Кремля изначально не было в планах осуществлять большой обмен военнопленными и поэтому, чтобы мир не узнал о зверствах рашистов и пытках украинских пленных и был организованный теракт.                                               

В ГУР сообщили, что минирование места содержания украинских военных провели боевики ЧВК Вагнер. Была использована легковоспламеняющееся вещество, вследствие чего всё помещение за считанные секунды оказалось охвачено огнем.

Отмечается, что допрашивали украинских военнопленных следователи так называемой "БМД ДНР", совместно с ними работали боевики ЧВК Вагнер и ФСБ России. Россияне активно применяли физические насилия. Они это делали для издевательств, для деморализации, чтобы сломать стойкость духа украинских героев. Россияне собирались использовать признания украинских бойцов для своей пропаганды, но ничего у них не получилось, потому как их допросы провалились и украинские пленные проявили мужество, не сказав на камеру то, что от них требовали российские оккупанты.

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Источник: https://t.me/DIUkraine/1039
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