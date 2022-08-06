КНДР может предоставить России 100 тысяч "добровольцев" для войны против Украины - СМИ

Российское государственное телевидение утверждает, что Северная Корея якобы предложила прислать сто тысяч своих военных для войны против Украины. Об этом пишет издание New York Post.

Северная Корея

Как пишет New York Post, предложение КНДР оказать военную помощь России не удалось оперативно проверить, но ее подхватил член общественного совета при минобороны России Игорь Коротченко.

"Есть сообщения, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы приехать и принять участие в конфликте", — цитирует издание слова Коротченко, которые он произнес в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

Российский пропагандист заявил, что северокрейцы якобы имеют "богатый опыт ведения контрбатарейной войны".

"Если Северная Корея выразит желание выполнить свой международный долг по борьбе с украинским фашизмом, мы должны им это позволить", — сказал Коротченко.

В Издании отметили, что заявление о помощи Северной Корее появилось на фоне того, что несколько российских государств-сателлитов уже предоставляют так называемые "добровольческие" силы. Это, по мнению ряда аналитиков западной разведки свидетельствует о нехватке у Владимира Путина политического капитала для объявления массовой мобилизации внутри России.

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