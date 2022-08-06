logo

BTC/USD

23215.18

ETH/USD

1714.87

LTC/USD

61.47

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Собирают клетки в филармонии: оккупанты в Мариуполе планируют провести показательный "суд" над военнопленными
commentss НОВОСТИ Все новости

Собирают клетки в филармонии: оккупанты в Мариуполе планируют провести показательный "суд" над военнопленными

Городской глава Мариуполя призвал мировое сообщество, ООН и "Красный Крест" вмешаться в ситуацию

сегодня, 15:41
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют провести "суд" над украинскими защитниками. Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета.

Собирают клетки в филармонии: оккупанты в Мариуполе планируют провести показательный "суд" над военнопленными

Фото: Мариупольский городской совет.

"Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины", — говорится в сообщении. 

По словам городского главы Вадима Бойченко, российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают множить военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Также Бойченко обратился к мировому сообществу, ООН и "Красному Кресту" и призвал вмешаться в ситуацию, для того чтобы работали правила обращения с военнопленными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Китай ответил США на визит Пелоси: к чему приведет спор двух держав – какие есть риски для Украины. Несмотря на обострение в отношениях между двумя странами, ни одна из сторон не готова доводить ситуацию к чему-то большему. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что переговоры Путина и Эрдогана: о чем договорились – есть ли причина переживать Украине. Сам по себе приезд Эрдогана в Сочи — настораживающий сигнал для Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщает о том, что успех "зернового коридора" на фоне нового шантажа Путина: о чем говорит заявление Зеленского. Президент сыграл на опережение, первым заявив об опасности, которая возникла на Запорожской АЭС. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в США рассказали, из кого в РФ формируют новые подразделения для переброски в Украину. Россияне формируют 15-тысячный армейский корпус в Западном военном округе. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mariupolrada
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!