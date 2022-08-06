Собирают клетки в филармонии: оккупанты в Мариуполе планируют провести показательный "суд" над военнопленными

В оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют провести "суд" над украинскими защитниками. Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета.

Фото: Мариупольский городской совет.

"Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины", — говорится в сообщении.

По словам городского главы Вадима Бойченко, российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают множить военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Также Бойченко обратился к мировому сообществу, ООН и "Красному Кресту" и призвал вмешаться в ситуацию, для того чтобы работали правила обращения с военнопленными.





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