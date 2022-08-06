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В США рассказали, из кого в РФ формируют новые подразделения для переброски в Украину

Россияне формируют 15-тысячный армейский корпус в Западном военном округе

сегодня, 09:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Российское военное командование формирует новый добровольческий батальон "Самара", который войдет в состав 3-го армейского корпуса ВС РФ. Так в Украину готовятся перебросить россиян в возрасте от 18 до 50 лет. При этом берут в этот батальон абсолютно всех, не требуя даже военного опыта. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный ответ Института изучения войны ISW.

В США рассказали, из кого в РФ формируют новые подразделения для переброски в Украину

Российские военные. Фото: из открытых источников

Ранее эксперты ISW сообщали, что россияне заняты тем, что формируют 15-тысячный армейский корпус в Западном военном округе, базирующийся в Мулино Нижегородской области. Отмечалось, что в планах Москвы хотя бы частично закрыть потребность в живой силе добровольцами. Вероятно, Кремль планирует сформировать этот корпус хотя бы частично из добровольческих батальонов.

Губернатор Омской области Александр Бутков также сообщил, что Омская область продолжает формирование трех добровольческих батальонов — "Иртыш", "Авангард" и "Омь" — для переброски на Донбасс и оказания инженерной, медицинской и материально-технической поддержки.

Напомним, Россия формирует добровольческие батальоны на войну в Украине в четырех областях. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-5
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