Сигнал от Столтенберга Киеву и Москве: на что теперь можем рассчитывать

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Кравцев Сергей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время российской агрессии против Украины Североатлантический альянс имеет две задачи: поддерживать Украину и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и РФ. Согласны именно с такой трактовкой? Не время ли НАТО как блока стать более активным участником этого противостояния, где Россия пренебрегает всеми законами войны и нормами международного права? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Столтенберг. Фото: из открытых источников
Политический консультант Александр Вербицкий призывает исходить из реально сложившейся ситуации в ходе войны, а не только из заявлений политиков, пусть даже это Генеральный секретарь НАТО. Он также напоминает целый ряд важных факторов.
1. НАТО как военно-политический блок обязался обеспечить безопасность более 1 млрд. населения стран-участниц Организации. Это прописано как в ранних документах, так и в последнем Концепции Стратегии НАТО (июнь 2022 года).
2. Украина не является членом НАТО, но постоянно расширяет сотрудничество с Организацией на разных уровнях с 1992 года. Заявка на получение ПДЧ была подана Украиной в 2008 году. В июне 2021 г. (Брюссельский саммит НАТО) была подтверждена возможность принятия Украины и Грузии в состав НАТО. До этого в феврале 2019 года членство в ЕС и НАТО было закреплено в Конституции Украины.
3. В Концепции Стратегии НАТО (июнь 2022 г., Мадрид) описана война в Украине и ее стороны (Украина, РФ). Также говорится о том, что Россия ведет войну ненадлежащими методами с нарушением норм международного права и то, что агрессия России является прямой угрозой для НАТО (наряду с террористической угрозой).
По мнению Александра Вербицкого, заявление Йенса Столтенберга в этой связи является более политическим, чем военным, тогда как в нашей стране от высшего руководства ожидают другое:
— поставок в нужном количестве критически важного вооружения;
– поставка боеприпасов и комплектующих;
– защиты со стороны НАТО воздушного пространства Украины.
Но, надо понимать, продолжает эксперт, сложившиеся реалии во взаимоотношениях между условными Западом и Востоком после окончания Холодной войны. А они такие:
– желание и стремление НАТО интегрировать в систему мировой безопасности Россию и Китай;
– рассмотрение РФ и КНР с точки зрения НАТО как возможных равноправных партнеров в перспективе (вспомним, что НАТО – это военно-политическая организация);
– нежелание со стороны НАТО обострять отношения как с КНР, так и с РФ на почве любого конфликта, пытаясь перевести проблему в плоскость переговорного процесса (что соответствует основным документам НАТО – мир путем переговоров прежде всего);
– игнорирование со стороны НАТО реальных угроз со стороны РФ и КНР, с попыткой их маскировки под региональные конфликты или отстаивание "исторических интересов" (Абхазия, Осетия, Грузия, Сирия, Украина, Тайвань).
Конфликт (как называет агрессию РФ против Украины генсек НАТО) с 24 февраля 2022 г. стал реальной войной. И эта формулировка, напоминает эксперт, прописана в Концепции Стратегии НАТО.
По его словам, в нынешней ситуации нам остается надеяться, прежде всего, на свои силы – и только потом на поддержку партнеров, которым война на своей территории (стран НАТО) не нужна ни в коем случае.
Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:
Что касается более активной помощи нам со стороны партнеров, в том числе Североатлантического альянса, то, по словам эксперта, на самом деле мы не знаем объемов помощи, которые получает Украина. В том числе в рамках формата Рамштайн (министры обороны стран НАТО и союзники), по ленд-лизу, который начнет работать в середине осени.
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