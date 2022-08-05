Сигнал от Столтенберга Киеву и Москве: на что теперь можем рассчитывать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время российской агрессии против Украины Североатлантический альянс имеет две задачи: поддерживать Украину и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и РФ. Согласны именно с такой трактовкой? Не время ли НАТО как блока стать более активным участником этого противостояния, где Россия пренебрегает всеми законами войны и нормами международного права? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Столтенберг. Фото: из открытых источников

Война в Украине уже откорректировала политику НАТО, равно как и политику всего международного сообщества

Политический консультант Александр Вербицкий призывает исходить из реально сложившейся ситуации в ходе войны, а не только из заявлений политиков, пусть даже это Генеральный секретарь НАТО. Он также напоминает целый ряд важных факторов.

1. НАТО как военно-политический блок обязался обеспечить безопасность более 1 млрд. населения стран-участниц Организации. Это прописано как в ранних документах, так и в последнем Концепции Стратегии НАТО (июнь 2022 года).

2. Украина не является членом НАТО, но постоянно расширяет сотрудничество с Организацией на разных уровнях с 1992 года. Заявка на получение ПДЧ была подана Украиной в 2008 году. В июне 2021 г. (Брюссельский саммит НАТО) была подтверждена возможность принятия Украины и Грузии в состав НАТО. До этого в феврале 2019 года членство в ЕС и НАТО было закреплено в Конституции Украины.

3. В Концепции Стратегии НАТО (июнь 2022 г., Мадрид) описана война в Украине и ее стороны (Украина, РФ). Также говорится о том, что Россия ведет войну ненадлежащими методами с нарушением норм международного права и то, что агрессия России является прямой угрозой для НАТО (наряду с террористической угрозой).

По мнению Александра Вербицкого, заявление Йенса Столтенберга в этой связи является более политическим, чем военным, тогда как в нашей стране от высшего руководства ожидают другое:

— поставок в нужном количестве критически важного вооружения;

– поставка боеприпасов и комплектующих;

– защиты со стороны НАТО воздушного пространства Украины.

Но, надо понимать, продолжает эксперт, сложившиеся реалии во взаимоотношениях между условными Западом и Востоком после окончания Холодной войны. А они такие:

– желание и стремление НАТО интегрировать в систему мировой безопасности Россию и Китай;

– рассмотрение РФ и КНР с точки зрения НАТО как возможных равноправных партнеров в перспективе (вспомним, что НАТО – это военно-политическая организация);

– нежелание со стороны НАТО обострять отношения как с КНР, так и с РФ на почве любого конфликта, пытаясь перевести проблему в плоскость переговорного процесса (что соответствует основным документам НАТО – мир путем переговоров прежде всего);

– игнорирование со стороны НАТО реальных угроз со стороны РФ и КНР, с попыткой их маскировки под региональные конфликты или отстаивание "исторических интересов" (Абхазия, Осетия, Грузия, Сирия, Украина, Тайвань).

"Война в Украине уже откорректировала политику НАТО, равно как и политику всего международного сообщества, – отмечает Александр Вербицкий. – Она не оставила безразличными никого, показав, что Россия – это не просто агрессор в масштабе континента, но и угроза террористической опасности во всем мире – по способам внедрения собственной политики. Аналогичная ситуация (пока без военной составляющей) с КНР и его глобалистическим проектом "Один пояс – один путь". В результате речь идет не о победе Запада или поражении Востока, а о войне между демократией и автократией на глобальном уровне".

Конфликт (как называет агрессию РФ против Украины генсек НАТО) с 24 февраля 2022 г. стал реальной войной. И эта формулировка, напоминает эксперт, прописана в Концепции Стратегии НАТО.

"Заявление Йенса Столтенберга скорее всего – последнее "китайское предупреждение" России и намек КНР. Соглашаться или не соглашаться со словами высшего чиновника НАТО – дело каждого, но от этого не изменится сущность процесса. Она заключается в том, что альянс помогал, помогает и будет помогать Украине. Как именно и в какие сроки это открытый вопрос. Но вместе с помощью, Организация будет продолжать искать пути для достижения прогресса мирным путем. Прогресс, по мнению НАТО, это равновесие в вопросе международной безопасности", – объясняет Александр Вербицкий.

По его словам, в нынешней ситуации нам остается надеяться, прежде всего, на свои силы – и только потом на поддержку партнеров, которым война на своей территории (стран НАТО) не нужна ни в коем случае.

"И это значит, – продолжает эксперт, – что сигнал Столтенберга адресован и нам, возможно, о необходимости поиска способов мирного урегулирования. Предполагаю, что попытки президента Украины вывести в переговорную плоскость КНР (хотя бы на уровне заявлений об осуждении агрессии или поддержку Украины) и являются частью такого процесса. Равно как и попытки России выдвинуть новые и другие условия для заключения мира. Во всяком случае, для Украины вариант политического урегулирования, при котором сохранился статус-кво на 23.02. с последующим продолжением переговорного процесса (только не в Минске), компенсацией ущерба и средствами для развития – был бы приемлемым".

Слова генсека НАТО, заключает Александр Вербицкий, можно понимать и так: "Мы дадим Украине ровно столько, сколько необходимо для выполнения тактических задач, например для обороны и наступления на отдельных участках фронтов".

В рамках поставок нам вооружений и боеприпасов – все гораздо интереснее, чем мы можем представить

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:

"Нужно понимать, что блок НАТО не создан для того, чтобы воевать. Это оборонительный альянс. Мы не имеем никакого отношения к НАТО, мы не являемся членом этого альянса. Давайте говорить откровенно. Задача НАТО – сохранить своих членов от войны. И Столтенберг совершенно прав, когда озвучивает эти великие истины. При этом задача цивилизованного мира – помогать Украине в противостоянии российской агрессии. И цивилизованный мир, в том числе большинство стран НАТО этим и занимается".

Что касается более активной помощи нам со стороны партнеров, в том числе Североатлантического альянса, то, по словам эксперта, на самом деле мы не знаем объемов помощи, которые получает Украина. В том числе в рамках формата Рамштайн (министры обороны стран НАТО и союзники), по ленд-лизу, который начнет работать в середине осени.

"А некоторые люди, которые знают больше, чем мы, и с которыми я общался, говорят, что в рамках поставок нам вооружений и боеприпасов – все гораздо интереснее, чем мы можем представить. Но самое важное – это понять, что безопасность нашей страны зависит от Вооруженных Сил Украины, которым, безусловно, нужна поддержка вооружением и боеприпасами. Поддержка, которую мы получаем", – резюмирует Михаил Макарук.

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