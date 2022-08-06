Удачный день: стало известно, сколько складов ВСУ выжгли на Херсонщине (ВИДЕО)

Украинские защитники выжгли по меньшей мере шесть российских складов боеприпасов в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

Взрыв на складе с боеприпасами. Фото: из открытых источников

Российские оккупанты не досчитались складов в Бериславском и Херсонском районах. В то же время уточняется, что ВСУ нанесли четыре авиационных удара по скоплению противника, двух опорных пунктах и ​​складу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

Кроме того, уничтожены 79 россиян, четыре танка Т-72, ​​две самоходные гаубицы "Мста-С" и артустановка, радиолокационная станция и командно-штабная машина, 10 единиц бронированной и 11 — другой автомобильной техники.

Также ВСУ поразили два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке, командно-наблюдательный пункт вражеской БТГ в Брускинском и район сосредоточения вооружения и техники в Олешках.

Окончательные потери врага уточняются.

В Черном море осталось 9 боевых кораблей и катеров, маневрирующих у крымского побережья, остальные укрываются в пунктах базирования. На боевом дежурстве 2 надводные и 2 подводные носители крылатых ракет типа "Калибр", а также 1 ВДК.

Угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов в зоне достижения вражеского вооружения остается актуальной, как и минная опасность в прибрежных водах.

Читайте также на портале "Комментарии" — хаос и Третья мировая война: о чем предупредил президент Зеленский Африку – имеет ли смысл такое обращение и почему обратился именно к африканским странам.

Также издание "Комментарии" сообщало – четкий сигнал от Столтенберга Киеву и Москве: на что теперь можем рассчитывать.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!