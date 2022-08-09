У границы с Беларусью нашли российское оружие и одежду (ФОТО)

У белорусской границы пограничники вместе с работниками из Национальной полиции, взрывотехниками и кинологами нашли тайник с российским оружием и одеждой, которые покинули захватчики. Об этом сообщили в ГНСУ .

У границы с Беларусью нашли российское оружие (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в найденном ящике были подствольный гранатомет и противотанковые мины с взрывателями, более 1600 патронов, противотанковые гранаты. А еще там была одежда военнослужащих ВС РФ.

Обнаруженные боеприпасы после их проверки на пригодность передадут на нужды ВСУ.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бы илорусская армия начала проверку боевой готовности . Военное командование белорусской армии отдало приказ провести проверку боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Первыми к выполнению поставленной задачи приступили белорусские спецназовцы. Как отмечается в предыдущие месяцы, белорусские военные продолжают проявлять свою активность на Волынском и Полесском направлениях. Белорусские военные выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Следует отметить, что это далеко не первое сообщение об опасности на украинско-белорусской границе. Недавно Генштаб сообщал о том, что Минск решил развернуть комплексы радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной. В Ровенской области заранее начали готовить к вероятному вторжению врага с территории Беларуси и уже подготовили план по эвакуации населения из приграничных районов. Что касается других направлений, то на Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Медведевки Черниговской области и Краснополье и Мирополья Сумской области.

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