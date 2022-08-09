«Нафтогазу» снова отказали в отсрочке выплат: чем это грозит Украине – будем ли мы с газом

Держатели еврооблигаций "Нафтогаза Украины" отклонили повторную просьбу компании об отсрочке выплат по ценным бумагам. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на заявление юридического советника Dechert, который представляет интересы группы инвесторов. Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал задачу Минфину проработать механизм направления средств, полученных от ренты, на закупку газа украинской добычи. О чем говорят два этих сообщения? Как могут далее развиваться события? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

Все вопросы, связанные с вложением средств в развитие группы "Нафтогаз" будут решаться уже после окончания войны

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев поясняет:

"Что касается "Нафтогаза", отказ кредиторов был закономерен. И, думаю, никакого удивления не вызвал. Скорее всего, все вопросы, связанные с вложением средств в развитие группы "Нафтогаз", равно как вопросы с корпоративным управлением, его восстановлением, будут решаться уже после окончания войны. Пока же зафиксируют статус-кво, а именно фактическое отсутствие набсовета, планов развития компании – и управление ею через заседания Кабмина".

Что касается закупок газа, в настоящее время Украина испытывает большой недостаток средств для этого, отмечает эксперт. По его мнению, если Кабмин найдет стимулы для увеличения собственной добычи газа, равно как возможность для его закупки, это будет хорошим сигналом. И позволит создать резерв топлива, необходимый для успешного прохождения отопительного сезона.

"Но будет ли данный шаг эффективным, сколько газа удастся закупить по такой схеме – сказать пока сложно", – констатирует Геннадий Рябцев.

Учитывая падение потребления газа, мы процентов на 60, если не больше, можем себя обеспечить

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний акцентирует – то, что сейчас происходит в Украине (российская агрессия, ее последствия), является классическим форс-мажором. То есть, и Украина имеет право требовать отсрочки или списания долгов (лучше списания), и "Нафтогаз" как государственная компания тоже имеет право это делать. Впрочем, как и частные компании.

"В отказе инвесторов "Нафтогазу" об отсрочке выплат по ценным бумагам я особых проблем не вижу. Идет нормальный переговорный процесс. Если сейчас не выйдет договориться, пойдут на уступки, реструктуризации долгов, позже, – считает эксперт. – Понятно, что деньги у "Нафтогаза" есть. Но логика правительства заключается в том, что все средства сейчас должны идти на оборону страны, на подготовку к отопительному сезону, на инвестиции в украинскую газовую добычу. Учитывая падение потребления газа, мы процентов на 60, если не больше, можем себя обеспечить. Тут вопрос в математике, которую представляет "Нафтогаз", который достаточно мутно себя ведет, когда говорит о необходимости закупки за рубежом большего количества газа, чем говорят многие специалисты. Просто "Нафтогазу" интересно играться с закупкой импортного газа. Так что ресурсы есть. И важно их рационально распределить".

Что касается задачи Минфину проработать механизм направления средств, полученных от ренты, на закупку газа украинской добычи, тут, по словам Тараса Загороднего, важно понимать, что чем больше рента, тем больше получает госбюджет.

"Там платит не только "Нафтогаз", но и частные компании. Тут вопрос в том, что "Нафтогаз" – госкомпания, весь пакет которой принадлежит Кабмину. Ну, а учитывая военное положение, то, что происходит в стране, главная задача сейчас обеспечивать не прибыли и хорошие зарплаты топ-менеджменту "Нафтогаза", а, чтобы украинцы в принципе были с газом, учитывая какой непростой отопительный сезон предстоит", – уверен эксперт.

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