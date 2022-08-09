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Минобороны Украины потроллило оккупантов касаемо взрывов в Крыму

В Минобороны напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах

сегодня, 19:21
Автор:

Денис
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В Министерстве обороны Украины отреагировали на взрывы во временно оккупированном Крыму. Об этом МО написало на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Минобороны Украины потроллило оккупантов касаемо взрывов в Крыму

Взрыв в Крыму

В Минобороны напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. 

"Касаемо пожара на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном россией Крыму. Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-нибудь характерные "шевроны", "визитку" или даже "ДНК". При случае обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеничная", — отметили в Минобороны Украины 

Минобороны Украины потроллило оккупантов касаемо взрывов в Крыму - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что все-таки ударили по Крыму: серия взрывов на военном аэродроме (ФОТО). В Крыму на военном аэродроме прогремели взрывы, люди в панике бегут из Новофедоровки. 

Читайте также о том, что ВСУ начнут планомерное уничтожение врага: эксперт озвучил важный прогноз до конца недели. Сейчас главная задача украинских защитников – удержать оборону, не перебрасывая войска на Донбасс. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в США объяснили, почему не дают столько систем HIMARS, сколько просит Украина. HIMARS не вошли в новый пакет военной помощи Украине от США. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Минфин готовит новый налог: на что его введут – в этом решении больше пользы или абсурдности. В НБУ заявили, что поддерживают идею Минфина. 



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Источник: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
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