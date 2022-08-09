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Взрывы в Крыму: о чём говорит происходящее и что это могло быть

Украина реализует свое право на оборону и уничтожает военную силу агрессора на своей территории - Александр Солонько

сегодня, 17:57
Автор:

Денис
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В оккупированном Крыму – взрывы неподалеку от села Новофедоровка (Сакский район.). Похоже, досталось военному аэродрому россиян и их складам. По некоторым данным, в Саках тоже накрыло аэродром. Кто нанес удар и чем (и наносил ли) – пока не ясно. Но факт частичной демилитаризации Крыма – налицо. О чём говорит происходящее? 

Взрывы в Крыму: о чём говорит происходящее и что это могло быть

Взрыв в Крыму. Фото из открытых источников

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что можно рассматривать несколько версий происходящего сегодня в Крыму. 

"Это, действительно, может быть простое российское головотяпство. Нарушение правил безопасности. Либо просто старые боеприпасы сдетонировали, как это пытаются преподнести в Минобороны РФОни ж туда свозят разный хлам еще советских времен. Не исключено, что что-то могло сдетонировать из-за нарушений условий хранения", – поясняет эксперт. 

По его мнению, нельзя исключать и диверсию украинских спецслужб. Что доказать будет невозможно. А известным станет со временем. 

"Вряд ли это был целенаправленный ракетный удар со стороны ВСУ. Это не ко времени сейчас. У нас пока идут важные поставки из-за рубежа, а западные партнеры, как известно, выступают пока против, чтобы мы били по Крыму. Вот когда заработает американский ленд-лиз (середина осени), будет, возможно, другая ситуация. Тогда мы не настолько будем зависеть от европейских поставок. И, возможно, получим "добро" на удары по Крыму, – поясняет Анатолий Октисюк. – А сейчас, думаю, такой открытый удар скорее навредил бы нам, чем принес выгоду. Хоть сам по себе факт уничтожения вражеских боеприпасов и, похоже, самолетов, конечно, радует". 

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько рассуждает так: 

"Кто стрелял и чем – пусть отвечают компетентные лица. Большие поздравления собравшимся организовывать псевдо-референдумы на оккупированной украинской территории". 

Сам по себе факт взрывов в Крыму, по мнению эксперта, важен в качестве преодоления психологического барьера – как для Украины, так и для мировой общественности. 

"И также приветствие авторам манипулятивных материалов о западном оружии для Украины, которое вроде бы не доходит куда нужно или плохо используется, – отмечает Александр Солонько. – Хотя в целом, ничего необычного. Украина реализует свое право на оборону и уничтожает военную силу агрессора на своей территории".



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Обсуждения

Олег

сегодня, 17:18

Люди на отдыхе, как испугались? Вот так должно быть со всеми россиянами. Может поймут, что натворил их любимец?


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