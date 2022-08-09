Взрывы в Крыму: о чём говорит происходящее и что это могло быть

В оккупированном Крыму – взрывы неподалеку от села Новофедоровка (Сакский район.). Похоже, досталось военному аэродрому россиян и их складам. По некоторым данным, в Саках тоже накрыло аэродром. Кто нанес удар и чем (и наносил ли) – пока не ясно. Но факт частичной демилитаризации Крыма – налицо. О чём говорит происходящее?

Взрыв в Крыму. Фото из открытых источников

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что можно рассматривать несколько версий происходящего сегодня в Крыму.

"Это, действительно, может быть простое российское головотяпство. Нарушение правил безопасности. Либо просто старые боеприпасы сдетонировали, как это пытаются преподнести в Минобороны РФ. Они ж туда свозят разный хлам еще советских времен. Не исключено, что что-то могло сдетонировать из-за нарушений условий хранения", – поясняет эксперт.

По его мнению, нельзя исключать и диверсию украинских спецслужб. Что доказать будет невозможно. А известным станет со временем.

"Вряд ли это был целенаправленный ракетный удар со стороны ВСУ. Это не ко времени сейчас. У нас пока идут важные поставки из-за рубежа, а западные партнеры, как известно, выступают пока против, чтобы мы били по Крыму. Вот когда заработает американский ленд-лиз (середина осени), будет, возможно, другая ситуация. Тогда мы не настолько будем зависеть от европейских поставок. И, возможно, получим "добро" на удары по Крыму, – поясняет Анатолий Октисюк. – А сейчас, думаю, такой открытый удар скорее навредил бы нам, чем принес выгоду. Хоть сам по себе факт уничтожения вражеских боеприпасов и, похоже, самолетов, конечно, радует".

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько рассуждает так:

"Кто стрелял и чем – пусть отвечают компетентные лица. Большие поздравления собравшимся организовывать псевдо-референдумы на оккупированной украинской территории".

Сам по себе факт взрывов в Крыму, по мнению эксперта, важен в качестве преодоления психологического барьера – как для Украины, так и для мировой общественности.

"И также приветствие авторам манипулятивных материалов о западном оружии для Украины, которое вроде бы не доходит куда нужно или плохо используется, – отмечает Александр Солонько. – Хотя в целом, ничего необычного. Украина реализует свое право на оборону и уничтожает военную силу агрессора на своей территории".

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