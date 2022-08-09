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В РФ отреагировали на взрывы в Крыму

В Минобороны РФ уверяют, что в результате взрыва никто не пострадал

сегодня, 17:15 comments1835
Автор:

Кравцев Сергей
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На территории российской авиабазы в аннексированном Крыму взрываются боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "РИА Новости".

В РФ отреагировали на взрывы в Крыму

Взрыв. Фото: из открытых источников

Как заявили в Министерстве обороны Российской Федерации, причиной взрывов на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.

В Минобороны страны-оккупанта поспешили сообщить, что в результате взрывов никто не пострадал, нет повреждений авиационной техники. Пожарные выехали на место происшествия, чтобы потушить пожар. В Минобороны РФ отбрасывают версию, что к взрывам может быть причастна украинская сторона.

Отметим, ранее сообщалось о целой серии взрывов в оккупированной Новофедоровки. Взрывы с военного аэропорта, где оккупанты разместили свои самолеты и боеприпасы, начали раздаваться еще в обед. 

Читайте также на портале "Комментарии" — держатели еврооблигаций "Нафтогаза Украины" отклонили повторную просьбу компании об отсрочке выплат по ценным бумагам. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на заявление юридического советника Dechert, который представляет интересы группы инвесторов. Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал задачу Минфину проработать механизм направления средств, полученных от ренты, на закупку газа украинской добычи. О чем говорят два этих сообщения? Как могут далее развиваться события? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – как остановить ядерный шантаж Путина – почему Кремль пошел на такое безумие.




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