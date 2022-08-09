В РФ отреагировали на взрывы в Крыму

На территории российской авиабазы в аннексированном Крыму взрываются боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "РИА Новости".

Взрыв. Фото: из открытых источников

Как заявили в Министерстве обороны Российской Федерации, причиной взрывов на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.

В Минобороны страны-оккупанта поспешили сообщить, что в результате взрывов никто не пострадал, нет повреждений авиационной техники. Пожарные выехали на место происшествия, чтобы потушить пожар. В Минобороны РФ отбрасывают версию, что к взрывам может быть причастна украинская сторона.

Отметим, ранее сообщалось о целой серии взрывов в оккупированной Новофедоровки. Взрывы с военного аэропорта, где оккупанты разместили свои самолеты и боеприпасы, начали раздаваться еще в обед.

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