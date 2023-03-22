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Зеленский побывал под Бахмутом: цель визита

Точное место визита не разглашается

сегодня, 16:01
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Автор:

Константин Куликов

Владимир Зеленский побывал на передовых рубежах обороны, на Бахмутском направлении. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на телеграмм-канал главы государства. Владимир Зеленский наградил офицеров и солдат, участвующих в сверхсложной обороне города-крепости.

Зеленский побывал под Бахмутом: цель визита

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Точное место нахождения главы государства не разглашается. На видео, которое обнародовала пресс-служба главы государства, видно, что награждение проходило в промышленном помещении.


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– Имею честь сегодня быть здесь, на Востоке нашего государства, – обратился к защитникам Владимир Зеленский. — И имею честь наградить лучших из наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины. Увидели сегодня много разрушенного вокруг, но самое главное – это Победа. После Победы точно все отстроим… Сложная у вас судьба, но историческая – защитить нашу землю и вернуть все нашим детям. Я очень благодарен каждому из вас и каждому, кто защищает. И низкий поклон всем тем героям, вашим близким, побратимам, которых вы потеряли на Востоке, в целом на этой войне.

Также глава государства сегодня прокомментировал обстрел рашистами Запорожья.

Напомним, недавно российский диктатор Путин впервые побывал в зоне боевых действий в Украине, тайно ночью посетив оккупированный Мариуполь. Чего раньше глава РФ, в отличие от Зеленского, не делал.

Тем временем в британской разведке рассказали, из-за чего наступление россиян на Бахмут слабеет. Главная причина этого — участившиеся контратаки украинской армии. Защитники Украины не только обороняются, но и сильнее бьют в ответ.




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