Неделя после подрыва Каховской ГЭС: главные выводы – что теперь ждет Украину и РФ

Прошла неделя с подрыва дамбы Каховской ГЭС. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что почти два десятка стран поддержали украинское государство, гуманитарную помощь Украине. Расшевелились, наконец, и международные организации. Похоже, выстраивается консенсус и касательно того, что к трагедии причастна российская оккупационная армия. Какие выводы можно сделать, спустя неделю после случившегося? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Нет сомнений, что вывод будет сделан в пользу точки зрения Украины, что данное преступление совершили россияне

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл", медиа-эксперт Георгий Тука рассуждает так:

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а также вне их, но зависящих от орошения, которого теперь не будет. Но последствия этой трагедии нам придется разгребать, по самым оптимистичным прогнозам, лет десять". "Что касается последствий для Украины – пока рано делать какие-то выводы. Вода не везде спала, не ко всему есть доступ. Мы не можем ни назвать точное количество жертв, ни предположительный ущерб, ни проанализировать, что будет происходить с сельским хозяйством на подтопленных территориях

По словам эксперта, в день, когда произошел подрыв дамбы Каховской ГЭС, он предупредил, что россияне на этом не остановятся. И дал прогноз (который, к сожалению, оправдывается), что, сталкиваясь с необходимостью отступления, оккупанты будут уничтожать все объекты критической инфраструктуры.

Не сомневаюсь, что дальше будет идти по нарастающей, – признался Георгий Тука. – Можем ли мы это предотвратить? Это вопрос к нашим военным". "И сейчас уже есть информация о подрыве ими очередных дамб – одной в Донецкой области, одной – в Запорожской

Эксперт обращает внимание, что у нас чуть ли не с первого дня начали разгонять тезис о якобы вялой мировой реакции. Мол, почему там сразу не осудили Россию?! Почему Байден не выступил с неким заявлением? Почему европейские лидеры не клеймят Россию позором?

"Но лично я считаю позицию условного Запада абсолютно правильной. Нечего бежать, как у нас говорят, "поперед батька в пекло". Никто не сомневается, что подрыв осуществили именно россияне, которые контролировали ГЭС. Просто на Западе подчеркивают, что дадут заключение после изучения фактов, которые предоставят их спецслужбы. Абсолютно здравая и понятная логика", – считает Георгий Тука.

За минувшую неделю, отмечает он, уже стали появляться конкретные факты (а не просто "мы так считаем"), в том числе данные сейсмологических лабораторий (зафиксировавших подрыв), спутниковые снимки, перехваченные разговоры и так далее. Зазвучали и более жесткие – обвинительные – заявления от западных лидеров.

"Не сомневаюсь, что вывод будет сделан в пользу точки зрения Украины, что данное преступление совершили россияне. Но, если мы свои заключения даем исключительно на эмоциональном уровне, то для международной политики эмоции – вопрос второстепенный. Нужны факты. А для того, чтобы собрать их, проанализировать – нужно время. И к этому следует абсолютно спокойно относиться, – уверен эксперт. – Кроме того (и я об этом не раз говорил), не смысла публиковать весь фактаж, все данные – сразу. Наша задача – новыми и новыми публикациями привлекать внимание к этой проблеме, ежедневно отстаивая свою точку зрения. Нам выгодно поддерживать интерес к данной трагедии как можно более длительный промежуток времени. Ведь новость, как известно, живет максимум три-четыре дня. Потом забывается, если о ней не напоминать, дополняя новыми данными. И именно в украинских интересах – чтобы внимание мировой общественности к преступлению, совершенному россиянами на Каховской ГЭС, не угасало как можно дольше. Следовательно, важно не вываливать все факты в один день, а делать это постепенно, снова и снова фокусируя внимание на данной теме".

Важно увидеть, какие именно шаги предпримет мир в обозримом будущем по помощи Украине и наказанию РФ

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук признался, что у него такое ощущение, будто международное сообщество, международные организации, страны – накапливают перейденные Россией "красные линии" для того, чтобы, наконец, зайти в "красную зону" совести.

после чего даже такие беззубые организации как ООН и Красный Крест начинают прозревать. Осознавать, что дальше оставаться в коконе своей повестки дня просто аморально, психологически неприемлемо. Что это может подорвать их собственный авторитет", – поясняет Ярослав Романчук. "И чем больше перейдено "красных линий", тем больше вероятность, что мировое сообщество начнет, наконец, адекватно реагировать на рашистскую угрозу, на нацизм, на военные преступления страны-агресора, на угрозу глобальной — экономической, гуманитарной, моральной катастрофы. Взрыв дамбы Каховской ГЭС — это очередная перейденная рашистами "красная линия"

По его мнению, если бы изначально у мира было четкое осознание того, что Россия ведет в Украине войну геноцидного типа, что путинский режим, который тот же Запад, возможно, непреднамеренно и косвенно, но – вскормил – это угроза для всего мира, наша победа оказалась бы куда ближе, чем окажется в итоге. Консолидация цивилизованных стран для противодействия российской агрессии проходила бы быстрее, оружие нам давали бы больше, оперативнее и в полном объеме, согласно запросам Генштаба ВСУ.

Будут ли жесткие вторичные санкции по отношению к тем, кто продолжает торговать со страной-агрессором, страной-террористом. Произойдут ли очередные удары по энергетическим ресурсам России, которые она активно сбывает, хоть и по меньшей цене, нежели рыночная. "Прилетят" ли ограничения по ее "атомке". Уйдут ли с ее рынка, наконец, иностранные компании, продолжающие делать бизнес на крови украинцев". "Понятно, что по "горячим следам" Западный мир, международные структуры, что-либо предпринимать не умеют. Но учатся. И важно увидеть, какие именно шаги по помощи Украине и наказанию РФ предпримут в обозримом будущем, – считает эксперт. – Примет ли ЕС, наконец, 11-й пакет санкций

Важны именно такие – конкретные – действия, акцентирует Ярослав Романчук. А просто повозмущаться и сказать "ай-ай-ай, как мы обеспокоены" – это ни о чём.

"Эмоциональной реакции отдельных стран и структур – слишком мало, чтобы говорить, что консолидация состоялось и сопротивление, противостояние рашистскому режиму приобретает некий качественно новый характер", – констатирует эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – подрыв Каховской ГЭС: чего добивается Кремль – какая угроза теперь нависла над Украиной.