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Неделя после подрыва Каховской ГЭС: главные выводы – что теперь ждет Украину и РФ

Есть опасность, что на подрыве дамбы Каховской ГЭС россияне не остановятся, лишь помешать контрнаступлению ВСУ

сегодня, 15:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Прошла неделя с подрыва дамбы Каховской ГЭСГлава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что почти два десятка стран поддержали украинское государство, гуманитарную помощь УкраинеРасшевелились, наконец, и международные организации. Похоже, выстраивается консенсус и касательно того, что к трагедии причастна российская оккупационная армия. Какие выводы можно сделать, спустя неделю после случившегося? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Неделя после подрыва Каховской ГЭС: главные выводы – что теперь ждет Украину и РФ

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Нет сомнений, что вывод будет сделан в пользу точки зрения Украины, что данное преступление совершили россияне

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл", медиа-эксперт Георгий Тука рассуждает так:


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"Что касается последствий для Украины – пока рано делать какие-то выводы. Вода не везде спала, не ко всему есть доступ. Мы не можем ни назвать точное количество жертв, ни предположительный ущерб, ни проанализировать, что будет происходить с сельским хозяйством на подтопленных территорияха также вне их, но зависящих от орошения, которого теперь не будет. Но последствия этой трагедии нам придется разгребать, по самым оптимистичным прогнозам, лет десять".

По словам эксперта, в день, когда произошел подрыв дамбы Каховской ГЭС, он предупредил, что россияне на этом не остановятся. И дал прогноз (который, к сожалению, оправдывается), что, сталкиваясь с необходимостью отступления, оккупанты будут уничтожать все объекты критической инфраструктуры.

"И сейчас уже есть информация о подрыве ими очередных дамб – одной в Донецкой области, одной – в ЗапорожскойНе сомневаюсь, что дальше будет идти по нарастающей, – признался Георгий Тука. – Можем ли мы это предотвратить? Это вопрос к нашим военным".

Эксперт обращает внимание, что у нас чуть ли не с первого дня начали разгонять тезис о якобы вялой мировой реакцииМол, почему там сразу не осудили Россию?! Почему Байден не выступил с неким заявлением? Почему европейские лидеры не клеймят Россию позором?

"Но лично я считаю позицию условного Запада абсолютно правильной. Нечего бежать, как у нас говорят, "поперед батька в пекло". Никто не сомневается, что подрыв осуществили именно россияне, которые контролировали ГЭС. Просто на Западе подчеркивают, что дадут заключение после изучения фактов, которые предоставят их спецслужбы. Абсолютно здравая и понятная логика", – считает Георгий Тука.

За минувшую неделю, отмечает он, уже стали появляться конкретные факты (а не просто "мы так считаем"), в том числе данные сейсмологических лабораторий (зафиксировавших подрыв), спутниковые снимки, перехваченные разговоры и так далее. Зазвучали и более жесткие – обвинительные – заявления от западных лидеров.

"Не сомневаюсь, что вывод будет сделан в пользу точки зрения Украины, что данное преступление совершили россияне. Но, если мы свои заключения даем исключительно на эмоциональном уровне, то для международной политики эмоции – вопрос второстепенный. Нужны факты. А для того, чтобы собрать их, проанализировать – нужно время. И к этому следует абсолютно спокойно относиться, – уверен эксперт. – Кроме того (и я об этом не раз говорил), не смысла публиковать весь фактаж, все данные – сразу. Наша задача – новыми и новыми публикациями привлекать внимание к этой проблеме, ежедневно отстаивая свою точку зрения. Нам выгодно поддерживать интерес к данной трагедии как можно более длительный промежуток времени. Ведь новость, как известно, живет максимум три-четыре дня. Потом забывается, если о ней не напоминать, дополняя новыми данными. И именно в украинских интересах – чтобы внимание мировой общественности к преступлению, совершенному россиянами на Каховской ГЭС, не угасало как можно дольше. Следовательно, важно не вываливать все факты в один день, а делать это постепенно, снова и снова фокусируя внимание на данной теме".

Важно увидеть, какие именно шаги предпримет мир в обозримом будущем по помощи Украине и наказанию РФ

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук признался, что у него такое ощущение, будто международное сообщество, международные организации, страны – накапливают перейденные Россией "красные линии" для того, чтобы, наконец, зайти в "красную зону" совести.

"И чем больше перейдено "красных линий", тем больше вероятность, что мировое сообщество начнет, наконец, адекватно реагировать на рашистскую угрозу, на нацизм, на военные преступления страны-агресора, на угрозу глобальной — экономической, гуманитарной, моральной катастрофы. Взрыв дамбы Каховской ГЭС — это очередная перейденная рашистами "красная линия"после чего даже такие беззубые организации как ООН и Красный Крест начинают прозревать. Осознавать, что дальше оставаться в коконе своей повестки дня просто аморально, психологически неприемлемо. Что это может подорвать их собственный авторитет", – поясняет Ярослав Романчук.

По его мнению, если бы изначально у мира было четкое осознание того, что Россия ведет в Украине войну геноцидного типа, что путинский режим, который тот же Запад, возможно, непреднамеренно и косвенно, но – вскормил – это угроза для всего мира, наша победа оказалась бы куда ближе, чем окажется в итоге. Консолидация цивилизованных стран для противодействия российской агрессии проходила бы быстрее, оружие нам давали бы больше, оперативнее и в полном объеме, согласно запросам Генштаба ВСУ.

"Понятно, что по "горячим следам" Западный мир, международные структуры, что-либо предпринимать не умеют. Но учатся. И важно увидеть, какие именно шаги по помощи Украине и наказанию РФ предпримут в обозримом будущем, – считает эксперт. – Примет ли ЕС, наконец, 11-й пакет санкцийБудут ли жесткие вторичные санкции по отношению к тем, кто продолжает торговать со страной-агрессором, страной-террористом. Произойдут ли очередные удары по энергетическим ресурсам России, которые она активно сбывает, хоть и по меньшей цене, нежели рыночная. "Прилетят" ли ограничения по ее "атомке". Уйдут ли с ее рынка, наконец, иностранные компании, продолжающие делать бизнес на крови украинцев".

Важны именно такие – конкретные – действия, акцентирует Ярослав Романчук. А просто повозмущаться и сказать "ай-ай-ай, как мы обеспокоены" – это ни о чём.

"Эмоциональной реакции отдельных стран и структур – слишком мало, чтобы говорить, что консолидация состоялось и сопротивление, противостояние рашистскому режиму приобретает некий качественно новый характер", – констатирует эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – подрыв Каховской ГЭС: чего добивается Кремль – какая угроза теперь нависла над Украиной.



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Источник: https://comments.ua/
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Ігор

сегодня, 14:52

Потрібно шукати хто найбільший вигодонабувач. На Сталіна Гітлер теж напав і це всім було відомо. На спекулянтів Вадатутських теж російська ракета впала. Тут треба ставити питання як виходить що той, від кого залежить припинення всього цього ніяк не йде у відставку, а ківа на Путіна. Є гарний вираз якщо любиш відпусти. Достатньо піти у відставку. Відбудеться повернення Порошенка Медведчука Козака. Всі інші старці Садовий Кличко Філатов Вілкул і зараз на своїх місцях. Не треба прикидатися.


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