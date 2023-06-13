Катастрофа на Каховской ГЭС: к какому выводу пришли западные партнеры и кто согласился помочь в беде

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Белоокая Ира
Как сообщают "Комментарии", глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что на сегодняшний день 19 мировых государств выделили гуманитарную помощь Украине.
Какие страны поддержали Украину после теракта на Каховской ГЭС
За последнюю неделю наша страна получила: несколько сотен насосов, насосов, надувных лодок, полмиллиона таблеток для очистки воды, горючее, пакеты, сухие пайки и прочее. Глава МИД также отметил, что в стороне от беды украинцев не стоят и международные организации.
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В то же время, украинские партнеры все еще выстраивают консенсус о том, что за подрывом Каховской ГЭС стоит Российская Федерация. По словам высокопоставленного чиновника, мировые государства не сомневаются, что Украина не виновата в этом. Вместе с тем они твердо убеждены, что теракт является результатом враждебной агрессии против украинского государства.
Пока дискуссии по этому вопросу продолжаются, в Министерстве аграрной политики Украины успокоили, заявив, что критического дефицита продуктов питания, вызванного катастрофой на ГЭС не будет. Однако определенный объем зерновых все же будет потерян.
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