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Катастрофа на Каховской ГЭС: к какому выводу пришли западные партнеры и кто согласился помочь в беде

Почти два десятка стран поддержали украинское государство после взрыва Каховской ГЭС

сегодня, 11:00
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Автор:

Белоокая Ира

Как сообщают "Комментарии", глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что на сегодняшний день 19 мировых государств выделили гуманитарную помощь Украине.

Катастрофа на Каховской ГЭС: к какому выводу пришли западные партнеры и кто согласился помочь в беде

Какие страны поддержали Украину после теракта на Каховской ГЭС

За последнюю неделю наша страна получила: несколько сотен насосов, насосов, надувных лодок, полмиллиона таблеток для очистки воды, горючее, пакеты, сухие пайки и прочее. Глава МИД также отметил, что в стороне от беды украинцев не стоят и международные организации.


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"В соответствии с нашей договоренностью, которой мы достигли с ООН в прошлый четверг, Координатор ООН в Украине Дениз Браун пообещала удвоить усилия по оказанию помощи и действительно мы видим, что они выполнили обещание", — добавил Кулеба.

В то же время, украинские партнеры все еще выстраивают консенсус о том, что за подрывом Каховской ГЭС стоит Российская Федерация. По словам высокопоставленного чиновника, мировые государства не сомневаются, что Украина не виновата в этом. Вместе с тем они твердо убеждены, что теракт является результатом враждебной агрессии против украинского государства.

"Планировался ли подрыв именно такого масштаба, или они хотели что-то меньше сделать, но что-то пошло не по плану – это все еще не установлено. Здесь сохраняются разные мнения. Но то, что это дело рук России, здесь выстраивается консенсус, – резюмировал Кулеба.

Пока дискуссии по этому вопросу продолжаются, в Министерстве аграрной политики Украины успокоили, заявив, что критического дефицита продуктов питания, вызванного катастрофой на ГЭС не будет. Однако определенный объем зерновых все же будет потерян.

"Фермеры и так немного там выращивали, потому что постоянно то прилеты, то боевые действия. Поэтому хуже, чем в прошлом году, в этом году там точно не будет", – заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

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