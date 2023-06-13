Как будут восстанавливать почвы, после катастрофы на Каховской ГЭС, - эксперты

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Белоокая Ира
Об этом заявил представитель Департамента аграрного развития Минагрополитики и продовольствия Украины Андрей Кравченко, во время круглого стола "Земля, искалеченная войной: как восстанавливать почвы после боевых действий и катастрофы на Каховской ГЭС?", пишут "Комментарии".
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По его словам, будет довольно трудно за краткосрочный период времени заменить такую сельскохозяйственную продукцию, как овощи, бахчевые, многолетние насаждения.
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Ранее, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отмечали, что Каховский канал обеспечивал водой более полумиллиона гектаров земель. Поэтому проблема орошения будет в числе едва ли не самых острых, после ликвидации последствий катастрофы.
Как убежден Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский: на восстановление орошения понадобится до 7 лет.
По мнению генерального директора Института охраны грунтов Романа Паламарчука, осушение Каховской ГЭС повлечет за собой миграцию тяжелых металлов с пылью.
Напомним, "Комментарии" писали, - Катастрофа на Каховской ГЭС: к какому выводу пришли западные партнеры и кто согласился помочь в беде.
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