Как будут восстанавливать почвы, после катастрофы на Каховской ГЭС, - эксперты

Об этом заявил представитель Департамента аграрного развития Минагрополитики и продовольствия Украины Андрей Кравченко, во время круглого стола "Земля, искалеченная войной: как восстанавливать почвы после боевых действий и катастрофы на Каховской ГЭС?", пишут "Комментарии".



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По его словам, будет довольно трудно за краткосрочный период времени заменить такую сельскохозяйственную продукцию, как овощи, бахчевые, многолетние насаждения.

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"Есть ряд вызовов, которые мы одолеваем. Мы проводим предварительную оценку возможной компенсации для пострадавших аграриев и сельского населения. Когда территории будут очищены от воды, когда они будут разминированы от бешеного количества мин, движущихся в водном потоке, тогда можно будет проводить научные исследования состава почвы — механические, химические, физические…И уже после этого, проводить расчеты, фиксировать убытки и обращаться по репарации в страну-агрессор, — сообщил Кравченко.

Ранее, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отмечали, что Каховский канал обеспечивал водой более полумиллиона гектаров земель. Поэтому проблема орошения будет в числе едва ли не самых острых, после ликвидации последствий катастрофы.

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По мнению генерального директора Института охраны грунтов Романа Паламарчука, осушение Каховской ГЭС повлечет за собой миграцию тяжелых металлов с пылью.

"После того, как затопленные почвы перестанут орошаться, начнется миграция солей в верхние горизонты, и в будущем это создаст опасность для экологии. Что касается территории Каховского водохранилища, которое вскоре будет фактически осушено, то вследствие этого там будет ветровая эрозия, что повлечет за собой миграцию тяжелых металлов с пылью. Но это лишь предварительные прогнозы, ведь невозможно оценить весь масштаб причиненного ущерба", — предположил он.

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