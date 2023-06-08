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В ЕС снова заблокировали 11-й пакет санкций против РФ: кто против

Венгрия и Греция, как и прежде блокируют принятие 11-го пакета санкций против РФ

сегодня, 12:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия и Греция вновь заблокировали 11-й пакет санкций ЕС против России. Они требуют сократить в нем список подсанкционных компаний, так называемых "спонсоров войны". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

В ЕС снова заблокировали 11-й пакет санкций против РФ: кто против

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Так, на заседании Комитета постоянных представителей ЕС страны потребовали исключить некоторые компании из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению санкций.


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Кроме того, как говорится в материале "Politico", несколько стран ЕС, в том числе Германия и Франция, обеспокоены запретом на обход. Их беспокоит что это может повредить дипломатическим отношениям. Европейская комиссия уже ослабила свои первоначальные предложения, чтобы учесть эти опасения, и один из дипломатов сказал, что этот вопрос кажется "решаемым".

Комиссия подготовила и разработала еще одну версию предложения о санкциях перед встречей в среду, но все равно это не сработало, компромиссное решение так и не было принято, заявили четыре дипломата. Послы ЕС теперь снова будут обсуждать это предложение на своей встрече в следующую среду, 14 июня, надеясь тогда преодолеть все разногласия.

"Мы приближаемся", — цитирует издание одного из дипломатов.

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Источник: https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/draining-the-swamp-eu-diplo-academy-polands-lex-tusk/
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