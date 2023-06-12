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Оккупированная территория Запорожской области тонет: там захватчики взорвали дамбу водохранилища

Россияне создают новые катастрофы на территории Украины. В части Запорожской области, оккупированной врагом населенные пункты заполонила вода

сегодня, 13:55
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает Military Media Center , пишут "Комментарии".

Оккупированная территория Запорожской области тонет: там захватчики взорвали дамбу водохранилища

Враг взорвал дамбу водохранилища в Запорожской области

Причиной бедствия является взорвание дамбы небольшого водохранилища вблизи села Новодаровка Пологовского района, расположенного в восточной части региона. По данным издания, затоплены левый и правый берега реки Мокрыялы.


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Также враг продолжает применять различные виды вооружения, обстреливая населенные пункты Запорожской области.

"В общей сложности в Запорожской области с применением артиллерии, РСЗО и тактической авиации российские войска обстреляли 12 населенных пунктов. В результате обстрела села Новоселовка Пологовского района ранено одно гражданское лицо", — говорится в сообщении.

Напомним, "Комментарии" писали, - Последствия подрыва ГЭС: вблизи Одессы наблюдается опреснение моря, а в Херсонской области вода стала опасной Из-за подрыва Каховской ГЭС Украина столкнулась с немалым количеством глобальных экологических проблем. Да, возле Одессы зафиксировали опреснение моря. Специалисты отобрали пробы морской воды в трех местах Одессы: в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16-й станции Большого фонтана. Таким образом, воду проверили на наличие взвешенных веществ, железа и уровень солености. Результаты лабораторного исследования показали превышение.

Читайте на сайте "Комментарии", — Оккупанты воруют кадры эвакуации людей на Херсонщине и выдают их за свои, — ГНСУ Захватчики врут об активной организации эвакуационных мероприятий после подрыва Каховской ГЭС. Они используют фотографии спасения людей украинской стороной.

 



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