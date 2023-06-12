Оккупированная территория Запорожской области тонет: там захватчики взорвали дамбу водохранилища

Об этом сообщает Military Media Center , пишут "Комментарии".



Враг взорвал дамбу водохранилища в Запорожской области

Причиной бедствия является взорвание дамбы небольшого водохранилища вблизи села Новодаровка Пологовского района, расположенного в восточной части региона. По данным издания, затоплены левый и правый берега реки Мокрыялы.

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Также враг продолжает применять различные виды вооружения, обстреливая населенные пункты Запорожской области.

"В общей сложности в Запорожской области с применением артиллерии, РСЗО и тактической авиации российские войска обстреляли 12 населенных пунктов. В результате обстрела села Новоселовка Пологовского района ранено одно гражданское лицо", — говорится в сообщении.

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