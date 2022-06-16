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Украинская разведка показала техническую документацию Крымского моста (ДОКУМЕНТ)

ГУР Минобороны Украины получило детальную техническую документацию Крымского моста

сегодня, 22:31
Автор:

Лиля Воробьева
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В руках украинских разведчиков оказалась техническая документация Крымского моста под названием "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Документы содержат подробную информацию об инфраструктуре моста. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Украинская разведка показала техническую документацию Крымского моста (ДОКУМЕНТ)

Украинская разведка показала техническую документацию Крымского моста (фото из открытых источников)

"Представитель кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". ", — говорится в сообщении ведомства.

В Украинской разведке подвергли сомнениям заявление Кремля о безопасности стратегического объекта и опубликовали документы инфраструктурного объекта.

"Трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта. В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", – сообщили в ГУР.

В опубликованных документах имеется подробная информация о всей инфраструктуре комплекса, в частности, заезды-съезды, опоры моста, противооползневые конструкции, рельеф местности, дорожное покрытие и другие.

Документ можно просмотреть по этой ссылке.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кремлю пришлось успокаивать россиян из-за заявления украинского генерала Марченко о Крымском городе. В России отреагировали на заявление генерала Дмитрия Марченко, который назвал Крымский мост "целью номер один" для ВСУ. Следовательно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков попытался успокоить россиян, которых подобное заявление взволновало. Заявление Марченко Дмитрий Песков прокомментировал в разговоре с российскими пропагандистами. Песков заявил, что военные РФ и командование "гарантируют безопасность" и учитывают угрозы со стороны ВСУ в сторону их моста.



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Источник: https://gur.gov.ua/content/otrymano-detalnu-tekhnichnu-dokumentatsiiu-krymskoho-mostu-dokument.html#gallery
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