Россияне оккупировали еще больше территории Украины: карта DeepState

Как передает портал "Комментарии", по данным аналитиков мониторингового проекта DeepState, 15 ноября российские захватчики оккупировали Максимовку в Донецкой области.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Максимовку", – говорится в сообщении DeepState.

Кроме того, говорится в сообщении DeepState, россияне продвинулись возле Берестового, Клещеевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке.

Стоит отметить, село Максимовка Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области Украины до 2011 года имело статус поселка.

По данным переписи 2001 года, население села составляло 793 человека.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 ноября аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, отметив, что россияне оккупировали село Ривнополь в Донецкой области, которое ранее находилось в оккупации и было освобождено Силами обороны.

С марта 2022 года село Ровнополь находилось под временной российской оккупацией. 25 июня 2023 года во время контрнаступления ВСУ село было освобождено от российских оккупантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинское командование не подтверждает информацию об оккупации россиянами Ильинки возле Курахово. Также в ВСУ опровергают информацию о заходе противника в Купянск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Отметим, в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск. Об этом говорится в обновленном отчете аналитического мониторингового проекта DeepState.

"Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, у Новодонецкого, Трудового и Купянска", – говорится в сообщении DeepState. По данным аналитиков, россияне вошли в Купянск Харьковской области.



