logo

BTC/USD

88349.06

ETH/USD

3112.80

LTC/USD

79.33

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией DeepState фиксирует продвижении врага возле Курахово и в Купянске: реакция Генштаба
commentss НОВОСТИ Все новости

DeepState фиксирует продвижении врага возле Курахово и в Купянске: реакция Генштаба

Генштаб отрицает продвижение возле Курахово и в Купянске

сегодня, 12:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинское командование не подтверждает информацию об оккупации россиянами Ильинки возле Курахово. Также в ВСУ опровергают информацию о заходе противника в Купянск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает СтратКом ВСУ.

DeepState фиксирует продвижении врага возле Курахово и в Купянске: реакция Генштаба

Купянск. Фото из открытых источников

Отметим, в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск. Об этом говорится в обновленном отчете аналитического мониторингового проекта DeepState.

"Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, у Новодонецкого, Трудового и Купянска", – говорится в сообщении DeepState. По данным аналитиков, россияне вошли в Купянск Харьковской области. 

"Сегодня после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск к трассе на Сватово. Первая в составе 2 МТ-ЛБ, БМП и танка, а точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело", – говорится в сводке. 

Согласно информации DeepState, российская сторона, получив сведения о своих успехах, пыталась выслать подкрепление, однако украинские силы обороны нанесли удар по врагу. "Почему сложилась такая ситуация? Последние месяцы линия соприкосновения стала загадкой для всех подразделений. Боевые порядки ВСУ и врага просто были разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела "странной", – акцентируют аналитики и призывают ГБР и СБУ обратить внимание на командование 11Х ОМБр в связи с ситуацией на этом участке фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" - российский десант в Купянске: власти города сделали заявление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости