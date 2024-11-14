DeepState фиксирует продвижении врага возле Курахово и в Купянске: реакция Генштаба

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинское командование не подтверждает информацию об оккупации россиянами Ильинки возле Курахово. Также в ВСУ опровергают информацию о заходе противника в Купянск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Купянск. Фото из открытых источников
Отметим, в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск. Об этом говорится в обновленном отчете аналитического мониторингового проекта DeepState.
Согласно информации DeepState, российская сторона, получив сведения о своих успехах, пыталась выслать подкрепление, однако украинские силы обороны нанесли удар по врагу. "Почему сложилась такая ситуация? Последние месяцы линия соприкосновения стала загадкой для всех подразделений. Боевые порядки ВСУ и врага просто были разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела "странной", – акцентируют аналитики и призывают ГБР и СБУ обратить внимание на командование 11Х ОМБр в связи с ситуацией на этом участке фронта.
Читайте также на портале "Комментарии" - российский десант в Купянске: власти города сделали заявление.
Новости