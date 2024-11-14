DeepState фиксирует продвижении врага возле Курахово и в Купянске: реакция Генштаба

Украинское командование не подтверждает информацию об оккупации россиянами Ильинки возле Курахово. Также в ВСУ опровергают информацию о заходе противника в Купянск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Купянск. Фото из открытых источников

Отметим, в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск. Об этом говорится в обновленном отчете аналитического мониторингового проекта DeepState.

"Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, у Новодонецкого, Трудового и Купянска", – говорится в сообщении DeepState. По данным аналитиков, россияне вошли в Купянск Харьковской области.

"Сегодня после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск к трассе на Сватово. Первая в составе 2 МТ-ЛБ, БМП и танка, а точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело", – говорится в сводке.

Согласно информации DeepState, российская сторона, получив сведения о своих успехах, пыталась выслать подкрепление, однако украинские силы обороны нанесли удар по врагу. "Почему сложилась такая ситуация? Последние месяцы линия соприкосновения стала загадкой для всех подразделений. Боевые порядки ВСУ и врага просто были разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела "странной", – акцентируют аналитики и призывают ГБР и СБУ обратить внимание на командование 11Х ОМБр в связи с ситуацией на этом участке фронта.

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