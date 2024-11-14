Российский десант в Купянске: власти города сделали заявление

Российские десантники прорвались в Купянск Харьковской области. Вот только закрепиться врагу не получилось. Оккупантов удалось уничтожить. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, которого цитирует "Думка".

Бои за Купянск. Фото из открытых источников

Чиновник отметил, что российскому десанту, 13 ноября, прорвавшемуся на левобережную часть Купянска, закрепиться не удалось.

На вопрос о том, удалось ли ликвидировать разбежавшихся по домам россиян, Беседин сказал: "Уничтожили".

Начальник Купянской ГВА добавил, что ситуация в городе по состоянию на утро 14 ноября контролируется.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск. Об этом говорится в обновленном отчете аналитического мониторингового проекта DeepState.

"Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, у Новодонецкого, Трудового и Купянска", – говорится в сообщении DeepState.

По данным аналитиков, россияне вошли в Купянск Харьковской области. "Сегодня после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск к трассе на Сватово. Первая в составе 2 МТ-ЛБ, БМП и танка, а точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело", – говорится в сводке.

Согласно информации DeepState, российская сторона, получив сведения о своих успехах, пыталась выслать подкрепление, однако украинские силы обороны нанесли удар по врагу.

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