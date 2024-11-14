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Враг странным образом «залетел» в Купянск: военные говорят о провале обороны

За ситуацию в Купянске кто-то должен быть наказан, считает военный «Алекс»

сегодня, 09:54
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Ткачик Олеся

Российские оккупанты смогли зайти в Купянск, об этом сообщил в Телеграмме лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Враг странным образом «залетел» в Купянск: военные говорят о провале обороны

Купянск

"Надеюсь хоть кто-то получит пи*ды за про*об в Купянске, что каким-то странным образом п*дары смогли залететь в сам город", — отметил военный.

По его словам, в последнее время происходит неоднозначная ситуация с обороной на разных участках фронта.

"Просто в последние месяцы из-за таких работ одних — другие подразделения начинают выгребать по фронту и картина начинает резко ху*овиться. В конце концов, вся п*дарская тактика такова, чтобы запускать на авось мелкие бронегруппы и если получается закрепиться — они это делают и подбрасывают подкрепление", — отметил военный.

Правда, добавляет "Алекс", одни подразделения ВСУ отражают нашествия врага, а другие – нет.

"Проблема в том, что одни подразделения отражают нереальные штурмы в 20+ единиц брони, а другие ковыряются пальцем в одном месте; и это не камень в огород обычный бойцов, вопрос к тем, кто ответственен за боеспособность таких подразделений", — подчеркнул "Алекс".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации мониторингового проекта DeepState, в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось захватить Ильинку и войти в Купянск. По информации DeepState, российская сторона, получив сведения о своих успехах, пыталась выслать подкрепление, однако украинские силы обороны нанесли удар по врагу. При этом аналитики проекта призывают ДБР и СБУ обратить внимание на командование 11Х ОМБр в связи с ситуацией на этом участке фронта.




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Источник: https://t.me/officer_alex33/4198
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