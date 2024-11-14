Враг странным образом «залетел» в Купянск: военные говорят о провале обороны

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Ткачик Олеся
Российские оккупанты смогли зайти в Купянск, об этом сообщил в Телеграмме лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Купянск
По его словам, в последнее время происходит неоднозначная ситуация с обороной на разных участках фронта.
Правда, добавляет "Алекс", одни подразделения ВСУ отражают нашествия врага, а другие – нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации мониторингового проекта DeepState, в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось захватить Ильинку и войти в Купянск. По информации DeepState, российская сторона, получив сведения о своих успехах, пыталась выслать подкрепление, однако украинские силы обороны нанесли удар по врагу. При этом аналитики проекта призывают ДБР и СБУ обратить внимание на командование 11Х ОМБр в связи с ситуацией на этом участке фронта.
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